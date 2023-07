Esporte Suíça vence as Filipinas por 2 a 0 e assume a liderança do grupo da Noruega na Copa Feminina

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

A equipe suíça teve mais volume ofensivo desde o começo da partida Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Suíça confirmou o favoritismo no confronto diante das Filipinas e abriu a sua campanha na Copa do Mundo Feminina com vitória. A equipe europeia dominou o time asiático, estreante em Copas, e venceu por 2 a 0, na madrugada desta sexta-feira (21), em Dunedin, na Nova Zelândia.

Bachmann abriu o placar cobrando pênalti, e Piubel fechou na etapa final. Com a vitória, a Suíça assumiu a liderança do grupo A do Mundial, que contou com uma zebra logo na abertura da competição, quando a anfitriã Nova Zelândia venceu a Noruega por 1 a 0.

As europeias agora têm três pontos e dois gols de saldo, um a mais do que as neo-zelandesas, que também somam três pontos.

A equipe suíça tomou a iniciativa do jogo, como esperado, e teve mais volume ofensivo desde o começo da partida. Porém, foi a seleção filipina que balançou as redes primeiro, aos 16 minutos, com Guillou, que saiu livre nas costas da zaga e bateu para o gol – em lance que depois foi anulado por conta da posição de impedimento da atacante.

No fim da etapa inicial, a Suíça abriu o placar, em um lance que contou com a ajuda do VAR. Cowart chegou atrasada ao tentar afastar o perigo na área e acabou atingindo o pé de Sow. Depois de os árbitros de vídeo chamarem, a juíza Vicentia Amedome foi à beira do campo para revisar o lance e assinalou o pênalti. Bachmann cobrou bem, deslocando a goleira adversária, e estufou as redes. Após o intervalo, o domínio suíço se ampliou, com o time das Filipinas ainda focado na estratégia defensiva. Aos 19 minutos, as europeias aumentaram a diferença depois de boa jogada pela esquerda. A goleira McDaniel ainda fez duas boas defesas, mas não impediu a finalização de Piubel no rebote: 2 a 0 e vitória garantida.

