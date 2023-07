Esporte Canadá perde pênalti e empata sem gols com a Nigéria na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Nnadozie defendeu a cobrança de Sinclair Foto: Reprodução/Twitter Fifa Nnadozie defendeu a cobrança de Sinclair. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Canadá e Nigéria empataram em 0 a 0 na madrugada desta sexta-feira (21), no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália, pelo Grupo B da Copa do Mundo Feminina.

Durante o jogo, a seleção canadense perdeu um pênalti. Nnadozie defendeu a cobrança de Sinclair e evitou a derrota nigeriana. Com o empate, ambas as seleções estão empatadas em segundo lugar no Grupo B, com um ponto.

Na segunda rodada, Canadá enfrentará a Irlanda, enquanto a Nigéria jogará contra a Austrália, que lidera o grupo com três pontos.

O Canadá começou melhor nos primeiros minutos da etapa inicial. A partir da metade do primeiro tempo, a Nigéria cresceu e passou a dominar a partida. Ohale e Onumonu tiveram as melhores chances para as nigerianas, mas ambas pararam em boas defesas da goleira Sheridn.

A segunda etapa começou de forma agitada. Logo aos quatro minutos, Sinclair foi derrubada na área. Na cobrança do pênalti, a veterana parou nas mãos de Nnadozie.

O Canadá seguiu melhor no jogo, mas as chances de gol eram escassas de ambos os lados. Nos minutos finais, a Nigéria até chegou com perigo com Kanu, mas o lance foi invalidado por impedimento. Ainda houve tempo para Abiodun ser expulsa após entrada dura em Lawrence.

