Em sua mansão na Flórida, Donald Trump assiste em silêncio o julgamento de seu impeachment na TV

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Ex-presidente estaria insatisfeito com sua equipe de defesa no processo, e planejando os seus próximos passos políticos. (Foto: Reprodução)

Enquanto enfrenta seu segundo julgamento de impeachment, Donald Trump está estranhamente quieto. Abrigado em seu clube de golfe particular em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, o ex-presidente passou seus dias jogando golfe. Ele usou o telefone, ligando para velhos amigos e aliados simplesmente para dar um oi. Ele jantou no pátio de seu exuberante retiro, muitas vezes acompanhado por um círculo de assessores políticos ainda em sua folha de pagamento.

No entanto, apesar de sua confiança geral, os argumentos de abertura de terça-feira não se desenrolaram como Trump ou seus aliados esperavam. Trump ficou especialmente desapontado com o desempenho de seu advogado Bruce Castor, que deu uma argumentação incoerente, vestiu um terno mal-ajustado e a certa altura elogiou o caso apresentado pelos deputados democratas que atuam como procuradores no caso.

O ex-presidente – monitorando o julgamento pela televisão da Flórida – esperava um advogado mais desafiador e, em vez disso, assistiu ao que foi uma atuação confusa e desconexa, disseram ao The Washington Post pessoas próximas a Trump.

Vários conselheiros do Trump também descreveram o desempenho de Castor em termos ásperos como desanimador, assim como vários senadores, incluindo o senador Bill Cassidy, republicano da Louisiana, que disse que a defesa de má qualidade o estimulou a mudar seu voto sobre a constitucionalidade do processo.

No exílio auto-imposto no sul da Flórida desde que deixou o cargo em 20 de janeiro, Trump criou uma bolha dourada em torno de si – um escudo protetor reforçado pela decisão do Twitter e de outras empresas de mídia social de banir o ex-presidente de suas plataformas após o motim no Capitólio, que resultou na morte de um policial e quatro outras pessoas.

Ele está à deriva, dizem os amigos, sem uma noção clara do que virá a seguir pela primeira vez em sua vida política. Eles acrescentam que Trump está mais calmo do que eles esperavam enquanto enfrenta outra acusação histórica em uma carreira repleta deles. Quatro ex-funcionários seniores da administração Trump descreveram ao The Washington Post o ex-presidente como “tranquilo” ou “relaxado”.

No entanto, o julgamento de impeachment do Senado que começou terça-feira nunca está longe de sua mente, dizem os aliados. O ex-presidente ainda está furioso com seus colegas republicanos que ele acredita que o tenham injustiçado, caso da deputada Liz Cheney, do Wyoming (que votou por seu impeachment) e do líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, da Califórnia (que disse que Trump “tem responsabilidade” pelo ataque ao Capitólio, antes de voltar atrás).

“Ele está descomprimindo. Ele está aproveitando o tempo que não teve no passado ”, disse o senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, um aliado de Trump, em uma entrevista recente. “E ele está pensando no processo de impeachment.”

Este retrato de Trump neste momento é o resultado de entrevistas com 11 conselheiros, aliados e confidentes, muitos dos quais falaram sob condição de anonimato para compartilhar detalhes.

Na órbita de Trump, há dois campos concorrentes sobre como ele deve tentar exercer seu poder restante. Um grupo, que inclui conselheiros externos de longa data, como David Bossie e Corey Lewandowski, está trabalhando com Trump para recrutar candidatos que busquem retaliação contra republicanos que não eram suficientemente leais.

Outro grupo, que inclui McDaniel, McCarthy e a ex-conselheira da Casa Branca Kellyanne Conway, argumentou que Trump pode polir melhor seu legado ajudando os republicanos a reconquistar a Câmara e apoiando outros republicanos no processo.

Alguns de seus ex-assessores, incluindo seu principal conselheiro econômico Larry Kudlow, estão formando um grupo sem fins lucrativos para promover partes da agenda política de Trump. Eles devem contratar alguns funcionários seniores, mas o próprio Trump não deve fazer parte do esforço, disse uma pessoa familiarizada com o projeto.

Trump falou sobre voltar à ativa em março, disseram autoridades, depois de tirar algumas semanas de folga. Ele disse a alguns amigos que sua permanência forçada fora do Twitter melhorou sua posição.

Trump inicialmente pressionou seus advogados que o defendem no processo de impeachment a dizerem que o caso é infundado e que a eleição foi roubada, uma abordagem que eles rejeitaram ao mesmo tempo em que argumentavam que a Primeira Emenda protege o direito de seu cliente de compartilhar informações incorretas e falsas alegações.

Preocupado com seu instinto de auto-sabotagem, os advogados e aliados de Trump o aconselharam a ficar quieto até o fim do julgamento no Senado, temendo que qualquer coisa que ele dissesse ou fizesse serviria apenas para fortalecer o caso contra ele ou tornar os republicanos mais relutantes em absolvê-lo.

