Em Taquari, jovem escondido em boate é preso em ação da Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Pai do jovem estava no local e tentou impedir a ação dos policiais. (Foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar prenderam um homem que desrespeitou ordem de parada e se escondeu no interior de uma boate, após intensa perseguição. No local, o seu pai teve de ser contido para que a ação prosseguisse. O fato ocorreu na BR 386, em Taquari, nesta sexta-feira (12).

No decorrer de uma ação de fiscalização de trânsito, os agentes federais deram ordem de parada a um Kadett, com placas de Cruzeiro do Sul, que transitava em alta velocidade. O condutor não atendeu à ordem e iniciou fuga, só parando seu veículo no pátio de uma boate, localizado às margens da rodovia, e correndo para o seu interior.

Algumas pessoas no local e o pai do jovem desacataram os policiais e bloquearam o acesso à casa noturna. Apenas após a chegada de reforço da Brigada Militar de Paverama e Taquari é que foi possível conter os populares e realizar a prisão do indivíduo.

O jovem, 19 anos, estava embriagado e não possui habilitação. O pai, 45 anos, detém extensa ficha criminal por porte de arma de fogo e drogas, furto, perturbação de sossego e desacato.

Um dos criminosos foi conduzido à Delegacia de Polícia e responderá por crime de trânsito. Ao outro foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de desacato. O veículo foi autuado administrativamente.

