Brasil Em telefonema a Lula, Putin manifesta solidariedade pelos incêndios florestais no Brasil e discute a guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente russo Vladimir Putin telefonou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (18). Segundo comunicado do Palácio do Planalto, “Putin manifestou solidariedade ao Brasil no enfrentamento dos incêndios florestais” que atingem o País em meio a uma seca histórica.

Os dois presidentes também conversaram sobre os temas que serão debatidos na cúpula do Brics, no mês que vem, em Kazan, e as relações bilaterais. O Planalto conclui dizendo que Putin e Lula discutiram “a proposta de paz do Brasil e da China para o conflito entre Rússia e Ucrânia”.

Na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou, em entrevista, que a proposta é “destrutiva” e serve simplesmente como uma “declaração política”.

“Não nos perguntaram nada, e a Rússia aparece e diz que apoia a proposta do Brasil e da China. Nós não somos tolos. Para que serve esse teatro? Ou seja, vocês falaram com a Rússia sobre uma iniciativa, apresentaram esta iniciativa e disseram: ‘Essa é a nossa proposta’. Bem, definitivamente não se trata de justiça, não se trata de valores. Definitivamente, é uma falta de respeito à Ucrânia. Não somos tolos”, declarou Zelensky.

2024-09-18