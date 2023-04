Geral Em tempos de guerra, Finlândia entra para a Otan, abandona 78 anos de neutralidade e a Rússia reage

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, afirmou que uma nova era começa. (Foto: Reprodução)

A Finlândia finalizou o processo de entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta terça-feira (4), tornando-se oficialmente o 31° país a ingressar na aliança militar fundada ao fim da Segunda Guerra Mundial para conter o avanço da influência soviética em direção ao Ocidente. O acordo entrega à Finlândia a garantia de dissuasão coletiva, garantido no Artigo 5° do bloco, ao passo que mais do que dobra a fronteira da Otan com o território russo.

O ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, entregou o documento de adesão da Finlândia ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Bruxelas nesta terça-feira, marcando sua entrada formal na aliança. Foi o último passo de um processo iniciado ainda no ano passado, motivado pela invasão russa da Ucrânia, que fez o país nórdico romper com 78 anos de neutralidade na disputa entre o Ocidente e Moscou.

Os ministros das Relações Exteriores da Otan celebraram a adesão com uma cerimônia de hasteamento da bandeira finlandesa no fim do dia.

“Agora podemos declarar que a Finlândia é o 31º membro do Tratado do Atlântico Norte”, disse Blinken.

Em seguida, o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, complementou: “A Finlândia se torna um membro da aliança de defesa da Otan. A era do não alinhamento militar em nossa história chegou ao fim. Uma nova era começa”, afirmou ele.

A entrada da Finlândia na Otan representa um desafio estratégico para a Rússia, que ao invadir a Ucrânia não esperava aumentar sua fronteira comum com o bloco ocidental em 1.300 km. O país também passa a ser protegido pelo Artigo 5° da aliança, que trata um ataque a um membro como um ataque a todos eles.

Em contrapartida, a Otan passa a contar com um contingente de 280 mil soldados e um dos maiores arsenais de artilharia da Europa. Na segunda-feira, Stoltenberg afirmou que Putin ordenou a invasão da Ucrânia com o objetivo claro de afastar Otan, mas conseguiu o exato oposto.

O Kremlin – que na semana passada adotou uma nova doutrina diplomática em que aponta o Ocidente como uma “ameaça existencial – reagiu ao anúncio e afirmou que vê a situação como um “novo agravamento”, apontando a expansão da Otan como “um ataque à nossa segurança e aos nossos interesses nacionais”. Moscou prometeu tomar “contramedidas” à adesão finlandesa.

“A expansão da Otan é uma invasão da nossa segurança e dos interesses da Federação Russa. É assim que o percebemos. Tomaremos contramedidas”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de acordo com o serviço de notícias estatal russo Tass.

Ainda nesta terça, a bandeira finlandesa foi hasteada na sede da Otan em Bruxelas, selando simbolicamente o processo de integração do país na instituição transatlântica.

Ao anunciar a decisão de entrar com um pedido em maio de 2022, a primeira-ministra Sanna Marin o chamou de “um ato de paz para que nunca mais houvesse guerra na Finlândia”. Embora a Rússia represente uma ameaça limitada, pois está atualmente atolada em sua guerra na Ucrânia, os aliados não querem subestimar a capacidade de Moscou de reconstituir suas forças após a guerra.

A entrada finlandesa deve permitir que o bloco proteja ainda mais a área ao redor do Mar Báltico em defesa de seus membros Estônia, Letônia e Lituânia, que são frequentemente vistos como alvos potenciais da agressão russa. Também traz outra nação do Ártico para a aliança, cujas forças armadas são treinadas para clima frio – um recurso importante em um momento em que o Extremo Norte está ganhando importância estratégica à luz da presença militar crescente da Rússia e da China na região.

Adesão adiada

Enquanto a adesão da Finlândia foi oficializada, o processo da Suécia segue pendente, barrado pela Turquia e pela Hungria. Ancara, particularmente, recusa-se em dar luz verde à adesão de Estocolmo, argumentando que o país concede refúgio a líderes curdos – que a Turquia considera terroristas – e supostos participantes do golpe fracassado de 2016 contra o presidente Recep Tayyip Erdogan.

A adesão de apenas um dos dois países nórdicos candidatos tornará incompleto o alargamento a norte da aliança, uma vez que a Otan procura aumentar a sua presença no Ártico, bem como ganhar mais influência no Mar Báltico. Autoridades da aliança militar esperam chegar a um acordo até uma reunião de cúpula em julho, que será realizada em Vilna, na Lituânia. Diplomatas esperam que o encontro possa marcar a entrada da Suécia no grupo. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

