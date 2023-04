Geral Saiba quem são as seis mulheres mais ricas do Brasil, com fortunas acima de 1 bilhão de reais

Vicky Safra, a viúva de Joseph Safra, lidera a lista dos mais ricos do País. (Foto: Reprodução)

No topo da lista de bilionários brasileiros da Forbes neste ano, Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, não é a única mulher a participar desse seleto grupo. No levantamento feito pela revista, há outras cinco brasileiras, todas com fortunas estimadas em mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,09 bilhões) cada e atuantes nos mais diversificados ramos, de bancos e indústrias ao agronegócio. Vicky Safra, a viúva do fundador do Banco Safra, lidera a lista dos mais ricos do País, na 100ª posição, com uma fortuna estimada em US$ 16,7 bilhões.

Segunda brasileira com maior fortuna, e na 1.905ª posição no ranking, Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, de 49 anos, também tem sua fortuna oriunda do setor bancário. Ela é herdeira e membro do Conselho de Administração do Banco Itaú, o maior do Brasil. Bisneta do fundador da empresa, Alfredo Egídio de Sousa Aranha, seu bisavô, ela tem um patrimônio avaliado em cerca de R$ 7,63 bilhões.

Em seguida, vem Lucia Maggi, na 2020ª posição global, com R$ 7,12 bilhões. Aos 70 anos, a empresária é uma das proprietárias da Amaggi, empresa que atua no agronegócio. No mesmo levantamento feito pela Forbes no ano passado, Lucia havia ocupado a liderança do ranking, ostentando mais de R$ 35 bilhões de patrimônio, que, porém, sofreu forte declínio no último ano.

A quarta posição entre as brasileiras do ranking fica no ramo de maquinário industrial. Aos 37 anos (a mais jovem entre as brasileiras), Anne Werninghaus também ocupa a 2020ª na lista, com R$ 7,12 bilhões. Ela é acionista da Weg, de Santa Catarina, empresa fundado em 1961, entre outros, pelo avô de Anne, Geraldo Werninghaus.

Neide Helena de Moraes, de 68 anos, está na 2.259ª posição global e é a quinta mais rica do Brasil. Ela tem fortuna estimada em R$ 6,1 bilhões, grande parte pela propriedade de um percentual do Grupo Votorantim, fundado por ascendentes dela. Neide subiu uma posição entre as brasileiras em relação ao ranking do ano passado, mesmo tendo o patrimônio estimado reduzido cerca de US$ 100 mil.

Com US$ 1 bilhão (R$ 5,09 bilhões) de fortuna, Vera Rechulski Santo Domingo, de 74 anos, fecha a presença de brasileiros na lista, na 2.540ª posição. A fortuna dela é decorrente da herança de seu ex-marido, Julio Mario Santo Domingo Jr., morto em 2009, que também herdou uma importante empresa de cerveja da Colômbia.

Liderança entre brasileiras

Com a ascensão ao topo no ranking de brasileiros, Vicky Safra tomou o lugar de Jorge Paulo Lemann, um dos acionistas de referência da Americanas, que ficou em segundo lugar, com uma riqueza de US$ 15,8 bilhões. Vicky Safra é uma mulher de origem grega e tinha apenas 17 anos quando se casou com Joseph Safra, o homem que viria se tornar o banqueiro mais rico do mundo. Ele morreu em 2020.

Não foi apenas Vicky que cresceu no ranking, tanto nacional como global. De acordo com a Forbes, o número de bilionárias no mundo subiu para a 337 bilionárias em 2023. No ano passado eram 327. E, agora, elas representam uma fatia ligeiramente maior da população de bilionários (13%, em comparação com 12% em 2022).

Pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais rica do mundo é a herdeira da L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers, com um patrimônio de US$ 80,5 bilhões, um ganho de quase US$ 5 bilhões desde 2022.

Enquanto isso, MacKenzie Scott, cuja fortuna caiu US$ 19,2 bilhões no ano passado, perdeu cinco posições e ficou no 9º lugar. Resultado da queda das ações da Amazon – ela ficou com papéis da companhia após divorciar-se de Jeff Bezos em 2019. As informações são do jornal O Globo.

