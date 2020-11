Dicas de O Sul Em tempos de pandemia, hotel é opção segura e romântica para casais

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Hotéis seguem rígidos protocolos de prevenção ao coronavírus Foto: Divulgação Hotéis seguem rígidos protocolos de combate ao coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Casais que desejam passar um final de semana romântico em um hotel, aproveitando todo conforto, infraestrutura, sossego e segurança em meio à pandemia de coronavírus, não precisam deixar Porto Alegre para isso.

Estabelecimentos localizados na Capital, incluindo hotéis de luxo, oferecem pacotes especiais para essas ocasiões sem que você tenha que pegar a estrada e enfrentar transtornos no trânsito.

O Sheraton Porto Alegre, por exemplo, disponibiliza opções como o “Jante e Fique”. Nesse pacote, estão incluídos na diária jantar com gastronomia internacional – atualmente servido apenas no quarto por causa das restrições impostas pela Covid-19 –, com direito a vinho ou espumante, e um variado buffet de café da manhã no restaurante Clos du Moulin.

Os hóspedes também podem desfrutar da piscina coberta aquecida com uma bela vista da cidade, academia, sauna, massagem e outros serviços, sob rígidos protocolos de prevenção ao coronavírus.

Entre as opções de passeio perto do hotel, que localiza-se junto a um shopping no coração do bairro Moinhos de Vento, estão o Parcão – um dos mais belos parques da cidade –, bares, pubs e cafés.

O Sheraton possui 170 apartamentos e suítes confortáveis com banheira, internet de alta velocidade, TVs de tela plana, escrivaninha de trabalho, entre outro itens. O hotel também dispõe de estacionamento com manobrista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul