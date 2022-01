Saúde Em tempos de surto de gripe, veja alimentos que melhoram a imunidade

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Frutas cítricas são ricas em vitamina C, nutriente fundamental para o sistema imunológico. (Foto: Reprodução)

Os casos de gripe e infecções respiratórias tiveram um aumento considerável nas últimas semanas. Inclusive, algumas capitais brasileiras já emitiram alertas epidemiológicos sobre um surto de gripe que causa preocupação no sistema de saúde.

Por isso, é fundamental manter o bom funcionamento do sistema imunológico, para que o organismo consiga evitar e combater possíveis infecções.

Confira a seguir cinco alimentos que melhoram a imunidade:

Frutas cítricas

Laranja, kiwi, limão, tangerina, entre outras frutas cítricas. Elas são ricas em vitamina C, nutriente fundamental para o sistema imunológico. “A laranja ainda contribui no retardo do envelhecimento e prevenção da anemia, podendo ser consumida in natura ou até mesmo em sucos e geleias”, explica a nutricionista Cyntia Maureen.

Aveia

A aveia é fonte de fibras que contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo e, consequentemente, fortalecem a imunidade. Além disso, o cereal também é rico em zinco, cobre, ferro, cálcio e magnésio. Substâncias importantes para a defesa do organismo.

Mel com própolis

Uma dupla poderosa para fortalecer o sistema imunológico. O mel, além de ser uma ótima opção para substituir o açúcar, também conta com características antimicrobianas, que atuam positivamente nas vias respiratórias. Aliado ao própolis, a solução também é capaz de evitar infecções e inflamações.

Castanha-do-Pará

A castanha-do-pará é uma ótima fonte de vitamina E, cálcio e magnésio. Substâncias com boa atuação no fortalecimento do sistema imunológico. “Sua dose diária recomendada é entre uma e duas unidades, ou seja, um pequeno pacote chega a durar uma semana em ambientes arejados”, explica a nutricionista.

Caldos e sopas quentes

Sim, a sua avó sempre teve razão. Optar por soluções quentes, principalmente durante a noite, pode aliviar alguns sintomas da gripe. Isso porque a temperatura das sopas aumenta o fluxo de secreções nasais e contribui para o bem-estar de quem já está infectado.

