Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

O evento será realizado entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no Parque do Balonismo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Competições emocionantes, diversos shows e o céu mais colorido do Brasil. Esse será o cenário da praia de Torres, no litoral norte gaúcho, a partir do dia 27 de abril. A data marca o início do 33º Festival Internacional de Balonismo, tradicional evento da cidade e o maior da América Latina, que consagra o município como a capital nacional do balonismo.

Ao todo, serão cinco dias de programação, com apresentações de balões em formatos inusitados e disputas de balões esportivos, além de feiras de artesanato e produtos locais, exposições e mostras de dança, música e literatura. Outras atividades esportivas também costumam acontecer de forma paralela ao evento, como motocross, paraquedismo e voos de helicóptero, atraindo visitantes e turistas de diferentes destinos nacionais e internacionais.

Nesta edição, o festival vai contar ainda com uma novidade: a entrada no Parque do Balonismo será gratuita até às 14h. Em visita à Rede Pampa nesta sexta-feira (17), representantes da Prefeitura de Torres afirmaram que a expectativa de público é de cerca de 100 mil pessoas, ressaltando a relevância da iniciativa para a economia regional. “É uma oportunidade de esticarmos um pouco a nossa temporada de verão, impactando o setor de comércio, de serviços e a hotelaria, que está praticamente esgotada, além de valorizar o potencial turístico da nossa cidade”, salientou Michel Dalla Vecchia, diretor municipal de Comunicação.

Mais informações e compra de ingressos através do site oficial do evento: https://torres.rs.gov.br/festival-de-balonismo/.

Confira a agenda de shows do festival:

27 de abril – Aline Barros

28 de abril – Chimarruts e Atitude 67

29 de abril – Luísa Sonza

30 de abril – Alexandre Pires

1º de maio – César Menotti e Fabiano

