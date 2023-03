Tecnologia TikTok estuda se separar de sua operadora chinesa para permanecer nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Autoridades americanas temem vazamento de dados e possível manipulação ou espionagem da China. (Foto: Bloomberg)

O comando do TikTok estuda a possibilidade de separar o aplicativo da ByteDance, sua controladora chinesa, para ajudar a abordar questões dos Estados Unidos sobre riscos à segurança nacional.

Um desinvestimento, que pode resultar em uma venda ou oferta pública inicial (IPO, em inglês), é considerado um último recurso, a ser buscado apenas se a proposta apresentada a autoridades de segurança nacional não for aprovada, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, que não quiseram ser identificadas. Mesmo assim, o governo chinês ainda teria que concordar com tal transação, disseram as fontes.

O braço do TikTok nos EUA estaria avaliado em US$ 40 bilhões a US$ 50 bilhões, de acordo com os analistas da Bloomberg Intelligence Mandeep Singh e Damian Reimertz.

O TikTok está sob escrutínio por ser controlado por uma empresa chinesa, o que desperta a preocupação de autoridades americanas sobre possível manipulação ou espionagem da China – um temor que o TikTok tenta resolver. A empresa, que passa por uma revisão de segurança nacional pelo Comitê de Investimento Estrangeiro dos EUA (Cfius), concordou no ano passado em implementar uma série de mudanças sob um plano chamado “Project Texas”.

A proposta inclui trazer a gigante americana de tecnologia Oracle para hospedar dados de usuários dos EUA e revisar seu software, além de indicar um conselho de supervisão de três pessoas aprovado pelo governo. Muitas dessas ações já estão em andamento.

Mas o Cfius, que é um painel de várias agências envolvidas na segurança nacional, está com seu processo de revisão paralisado, o que deixa o TikTok sem saber se seus planos serão suficientes para continuar operando nos EUA, disseram as pessoas. Membros do comitê do Departamento de Justiça não estão dispostos a aceitar a proposta do TikTok, de acordo com outras pessoas a par do assunto.

“Nem a proibição do TikTok nem o desinvestimento do TikTok na ByteDance pode abordar questões de segurança nacional sobre transferências de dados”, disse Brooke Oberwetter, porta-voz do TikTok. “Sob o Project Texas, os dados do TikTok para nossos usuários nos EUA seriam mantidos em um padrão de segurança significativamente mais alto do que qualquer empresa americana comparável.”

O TikTok também enfrenta vários projetos de lei no Congresso, alguns dos quais determinam uma separação. Os parlamentares, preocupados com a possibilidade de o aplicativo ser obrigado a compartilhar dados com o governo chinês ou ser usado como ferramenta de influência pela China, apresentaram várias propostas com apoio bipartidário que pedem a proibição do aplicativo de compartilhamento de vídeo ou sua venda.

O CEO do TikTok, Shou Chew, foi convidado a depor perante um comitê da Câmara na próxima semana sobre as práticas de privacidade e segurança de dados do aplicativo e o relacionamento da empresa com o Partido Comunista da China.

A ByteDance foi avaliada em cerca de US$ 220 bilhões em um recente investimento no mercado privado pela G42, uma empresa de inteligência artificial de Abu Dhabi, segundo a Bloomberg News. É um desconto significativo em relação ao valor de US$ 300 bilhões que a dona do TikTok estabeleceu durante um programa de recompra de ações no ano passado.

A G42, controlada pelo xeque dos Emirados Árabes Unidos Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, adquiriu uma participação de mais de US$ 100 milhões de investidores nos últimos meses por meio de seu 42XFund, disseram pessoas com conhecimento do negócio. Outro fundo comprou uma fatia da ByteDance sob um “valuation” de US$ 225 bilhões logo depois, segundo uma das fontes.

