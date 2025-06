Política Em tratamento contra pneumonia, Bolsonaro cumpre agendas e recebe vereador ex-BBB em Brasília

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Ex-presidente, no entanto, optou por não comparecer à acareação entre o ex-ministro Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro. (Foto: Ton Molina/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o vereador e ex-participante do Big Brother Brasil, Adrilles Jorge (União Brasil-SP), em seu escritório em Brasília na segunda-feira (23), mesmo enquanto permanece em tratamento por conta de uma pneumonia infecciosa.

Apesar do quadro clínico e dos sintomas incômodos que o acompanham, como episódios recorrentes de soluço, aliados afirmam que Bolsonaro segue despachando normalmente, realizando ligações a interlocutores políticos e acompanhando temas de interesse da sua base.

Na última sexta (20), o ex-presidente precisou interromper sua agenda em Goiás e retornar à capital federal após apresentar piora em seu estado de saúde. Os exames médicos realizados no dia seguinte apontaram sinais de infecção, com o PCR elevado, indicador típico de um processo inflamatório em curso.

Ainda assim, os exames de sangue e urina não apontaram anormalidades significativas. O tratamento prescrito inclui o uso de antibióticos durante um período de sete dias, além da recomendação de repouso e limitação de compromissos públicos.

Mesmo com a orientação médica, Bolsonaro tem mantido sua rotina ativa. Ele confirmou presença em uma manifestação prevista para o fim de semana, na cidade de São Paulo, e também pretende seguir com a agenda de viagem a Belo Horizonte nesta quinta-feira (26). Na capital mineira, participará de um evento político na Lagoa da Pampulha, que marcará a filiação de novos nomes ao PL, sigla à qual está filiado desde 2021.

Por outro lado, o ex-presidente optou por não comparecer à acareação entre o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que o citou diretamente em sua delação premiada. A audiência ocorreu no Supremo Tribunal Federal (STF) e foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, com a presença também do ministro Luiz Fux. Bolsonaro, como os demais réus, tem o direito de acompanhar pessoalmente esse tipo de sessão, mas preferiu não se apresentar.

No dia 20, além do mal-estar relacionado à infecção, Bolsonaro teve um pico de pressão arterial (14 por 9) o que o levou a cancelar os compromissos do dia. Na quinta (19), durante cerimônia em Goiás, onde foi homenageado com o título de cidadão goianiense, ele já havia relatado sintomas preocupantes. “Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia”, afirmou durante o discurso, enquanto soluçava.

O quadro de saúde do ex-presidente é motivo de atenção constante desde o atentado à faca em 2018. Desde então, ele passou por sete cirurgias, a última há cerca de dois meses, e continua enfrentando complicações recorrentes de natureza abdominal e infecciosa. (Com informações do jornal O Globo)

