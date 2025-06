Política Partido de Bolsonaro deixa com o ex-presidente da República decisão sobre o filho Carlos ser candidato ao Senado por Santa Catarina

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

A cúpula nacional da legenda vê a eleição do filho Zero Dois do ex-presidente como garantida. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vereador carioca Carlos Bolsonaro depende apenas da decisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser lançado como um dos nomes do PL na disputa por uma vaga ao Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026. A movimentação, embora ainda não oficializada, já é tratada como altamente provável dentro do partido, que enxerga no filho “Zero Dois” do ex-presidente um nome de grande apelo eleitoral e com chances concretas de vitória no Estado.

A cúpula nacional da legenda vê a eventual candidatura de Carlos como praticamente garantida, caso Bolsonaro pai decida dar o aval. “Se Bolsonaro decidir, a candidatura dele é certa. O PL vai apoiar”, afirmou uma fonte ligada ao partido.

O entusiasmo com o nome do vereador é tanto que, internamente, o PL trabalha com a meta ousada de conquistar as duas vagas ao Senado que estarão em disputa em Santa Catarina. O objetivo é fortalecer a chamada “bancada bolsonarista” no Congresso Nacional, especialmente na Casa Alta.

Jair Bolsonaro, por sua vez, tem deixado claro em diferentes ocasiões que sua prioridade política está centrada na ampliação do número de cadeiras ocupadas por seus aliados. O plano é chegar, em um cenário ideal, a 59 ou até 60 dos 81 assentos disponíveis no Senado após a renovação de 54 vagas nas eleições de 2026.

Durante eventos públicos e entrevistas, o ex-presidente reiterou diversas vezes a importância de conquistar a maioria nas duas Casas Legislativas. Segundo ele, é necessário ter “pelo menos metade da Câmara dos Deputados e metade do Senado” para “mudar o Brasil”.

Entre as pautas defendidas pelos aliados de Bolsonaro, está a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal (STF), sobretudo sobre o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação em que Bolsonaro é réu por suposta tentativa de golpe de Estado.

Outro projeto de interesse do grupo bolsonarista no Senado é propor mudanças no funcionamento do STF, incluindo a imposição de tempo determinado de mandato aos ministros da Corte, que hoje têm aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Nos últimos dias, a possibilidade de transferência eleitoral de Carlos Bolsonaro para Santa Catarina foi criticada por aliados locais, que veem a movimentação como uma interferência externa. Apesar disso, o PL manterá o plano de lançar o vereador fluminense à disputa, “apesar das pressões”. Também são cogitadas como possíveis candidatas pelo partido as deputadas federais Julia Zanatta e Caroline de Toni.

Carlos está atualmente em seu sexto mandato como vereador no Rio de Janeiro. Antes de se filiar ao PL, passou por legendas como PP, PTB, PFL, PSC e Republicanos. Em 2018, ele foi o responsável pelo marketing digital da campanha presidencial do pai. (Com informações da revista Veja)

