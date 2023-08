Grêmio Em treino do Grêmio, Renato Portaluppi conversa novamente com elenco e começa a definir time para enfrentar o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

A equipe voltará aos treinamentos às 10h desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com foco no Cruzeiro, próximo adversário no Brasileirão, o Grêmio esteve em mais uma atividade no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O treinamento na manhã desta quinta-feira (24) foi aberto a imprensa durante o aquecimento. Logo depois, de forma mais reservada, o técnico Renato Portaluppi trabalhou na equipe que entrará em campo no domingo (26), às 19h.

A equipe do preparador físico Réverson Pimentel organizou um circuito de atividades para que os jogadores trabalhassem com bola e velocidade. Em um primeiro momento, o objetivo era fazer com que dois atletas trocassem passes em curto espaço com a marcação de um terceiro jogador, evitando a conclusão nas goleiras menores.

Na sequência deste exercício, os jogadores passavam por marcações no gramado e terminavam o circuito em velocidade. A equipe voltará aos treinamentos às 10h desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho.

Nova conversa de Renato

O elenco gremista já estava no gramado do CT, esperando para o começo do treino, quando foram chamados pela comissão técnica novamente para dentro do vestiário. O técnico chamou o grupo para uma reunião que durou 40 minutos.

Em treino do Grêmio, Renato Portaluppi conversa novamente com elenco e começa a definir time para enfrentar o Cruzeiro

