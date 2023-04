O Grêmio segue em preparação para a final do Gauchão. Nesta terça-feira (04), o Tricolor fez atividades com a presença dos titulares. Kannemann voltou a correr no gramado do CT Luiz Carvalho. Carballo voltou a participar de todo o treinamento normalmente.

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, teve o grupo todo a disposição após o trabalho de recuperação física na segunda-feira (03). O zagueiro argentino participou do aquecimento com o elenco, mas no momento das atividades, apenas realizou corridas no gramado. O defensor já estava usando chuteiras mostrando a sua recuperação.

A comissão técnica gremista dividiu o treinamento. Primeiro, foi um mini-jogo com goleiras menores estimulando a troca de passes. Na segunda parte, o treinador fez um circuito de exercícios. Um deles era de bola aérea ofensiva e defensiva e outro para finalizações e mais um jogo com mini-goleiras.

Nesta quarta-feira (05), o grupo gremista se reapresenta no CT. A atividade será aberta para os jornalistas apenas durante o aquecimento. O Grêmio recebe o Caxias na tarde deste sábado (08), às 16h30, na Arena, na grande final do Gauchão.