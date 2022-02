Rio Grande do Sul Em um mês, Caxias soma 1/5 do total de focos do mosquito da dengue encontrados em 2021

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Mês de janeiro encerra com 43 focos do Aedes aegypti. Foto: EBC Mês de janeiro encerra com 43 focos do Aedes aegypti. (Foto: EBC) Foto: EBC

Em apenas um mês, Caxias do Sul, na Serra, contabiliza a triste marca de 1/5 do número total de focos do mosquito da dengue encontrados em todo o ano de 2021. Janeiro encerra com 43 focos, correspondentes a 21% dos 209 localizados em 2021.

A Vigilância Ambiental em Saúde, segundo a prefeitura, “tem empregado todos os esforços dos agentes de combate às endemias, mas é preciso que a população ajude a eliminar quaisquer pontos de água parada, pois é nesses ambientes que o Aedes Aegypti se reproduz”.

Além dos 43 focos do mosquito, Caxias do Sul aguarda o resultado do teste de um caso suspeito de dengue em morador do município que teve sintomas da doença. O trabalho da Vigilância é justamente para evitar que o mosquito consiga nascer e transmitir a doença.

“Nossas equipes voltam do trabalho a campo com muitos relatos de descaso. As pessoas precisam entender que a situação é séria, que cada um precisa fazer a sua parte, que de nada adianta o trabalho dos agentes de combate às endemias se cada pessoa não olhar para o seu pátio, para um vaso que esteja com água, uma garrafa com gargalo para cima, uma caixa d’água destampada, um pedaço de lona ou lixo que fique com água acumulada depois da chuva. A doença está batendo à nossa porta”, alerta a diretora técnica da Vigilância Ambiental em Saúde, Sandra Tonet.

A Vigilância Ambiental em Saúde reforçou a aplicação de inseticida nos bairros onde foi identificada infestação pelo mosquito.

Além de limpar o próprio pátio, a população pode ajudar denunciando situações suspeitas para o Alô Caxias, pelo telefone 156.

Orientações para evitar a proliferação

Limpar com escovação semanal o recipiente de água dos animais domésticos

Recolher o lixo do pátio

Colocar o lixo ensacado para ser recolhido

Recolher pneus inservíveis e armazená-los em locais secos e protegidos da chuva, ou encaminhá-los à Central de Armazenamento de Pneus Inservíveis da Codeca

Tampar caixas d’água

Colocar telas milimétricas em caixas d’águas descobertas, reservatórios de captação de água da chuva e nos ralos

Limpar as calhas

Semanalmente, lavar e escovar piscinas plásticas, trocando a água

Eliminar os pratinhos das plantas.

