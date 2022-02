Mundo Polônia e Ucrânia alertam para uso de gasoduto como arma

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Operado pela gigante russa Gazprom, o projeto está estimado em mais de 10 bilhões de euros. Foto: Divulgação Operado pela gigante russa Gazprom, o projeto está estimado em mais de 10 bilhões de euros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ucrânia e a Polônia apelaram nesta terça-feira (1) à Alemanha para que impeça a Rússia de utilizar o gasoduto Nord Stream 2 como uma “arma híbrida” contra ambas e contra e a UE (União Europeia). Em uma conferência de imprensa em Kiev, o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, criticou a Alemanha por estar considerando a certificação da estrutura que vai transportar gás natural russo diretamente para consumidores alemães através do Mar Báltico, contornando a Ucrânia.

“Não se pode expressar solidariedade com a Ucrânia com uma mão e assinar os documentos de certificação do Nord Stream 2 com a outra. Isso não está certo”, disse Morawiecki. O polonês acrescentou que, ao permitir a entrada em funcionamento do gasoduto, a Alemanha estará entregando ao presidente russo, Vladimir Putin, uma “arma que poderá utilizar para chantagear toda a Europa”.

Ele defendeu que o mundo civilizado, incluindo a Alemanha, deve “tomar todas as medidas possíveis para impedir” a utilização do gasoduto contra a Ucrânia, a Polônia e a UE. Por sua vez, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse que “em meio a uma escalada crescente”, a Ucrânia espera “uma atitude responsável”, em especial dos parceiros alemães.

O Ocidente acusa a Rússia de ter concentrado 100 mil soldados próximo à fronteira com a Ucrânia para invadi-la novamente, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014. Moscou nega qualquer intenção bélica, mas insiste que a Ucrânia nunca seja aceita na Otan, entre outras exigências. A Aliança Atlântica e os EUA consideram as reivindicações impossíveis.

Na coletiva, Morawiecki assegurou que Varsóvia ajudará a Ucrânia com suprimentos de gás e armamentos, como cartuchos de munição de artilharia, morteiros leves, sistemas de defesa aérea portáteis e drones de vigilância. “Nossa parte da Europa não tem terremotos ou erupções vulcânicas. Mas, se vivermos perto de um vizinho como a Rússia, tem-se a sensação de viver no sopé de um vulcão”, disse.

Morosidade alemã

A Alemanha tem sido criticada por uma atitude considerada demasiada flexível em relação à Rússia. O novo governo do chanceler alemão, Olaf Scholz, só admitiu no fim de janeiro usar o gasoduto como parte de “sanções severas” contra Moscou, no caso de uma agressão à Ucrânia. A coalizão no governo, que além dos social-democratas, inclui verdes e liberais, tem tido posições oscilantes sobre o Nord Stream 2.

Scholz por vezes referiu-se ao gasoduto como um “projeto privado”, abstendo-se de comentar a questão. Outras vezes, mencionou um acordo entre Berlim e Washington, que prevê que o projeto seja interrompido em caso de agressão militar à Ucrânia. O gasoduto já está concluído, mas seu uso e comissionamento estão bloqueados pelo regulador de energia alemão, por razões legais.

A ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, visitará a Ucrânia em 7 e 8 de fevereiro, juntamente com seu equivalente francês, Jean-Yves Le Drian. A França ocupa atualmente a presidência semestral do Conselho Europeu.

Alertas

Na segunda-feira, a Comissão Europeia já havia alertado a Rússia contra o uso de gás como arma no conflito na Ucrânia. O vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, também expressou em Kiev sérias ressalvas quanto ao gasoduto Nord Stream 2.

Segundo ele, o projeto “não é compatível com os objetivos da política energética da UE” e que não é novidade a Rússia estar usando gás “como arma”.

De acordo com Dombrovski, a Comissão Europeia também está investigando se as ações da estatal russa de energia Gazprom estão alinhadas com o mercado. Bruxelas acusa o governo de Moscou de não aumentar os volumes de entrega, apesar do crescimento da demanda por gás natural e, assim, elevar o preço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo