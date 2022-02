Rio Grande do Sul Feriado em Porto Alegre altera atendimentos em serviços estaduais nesta quarta; confira

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Operação do metrô segue tabelas horárias de domingos e feriados, com intervalos de 20 minutos entre viagens ao longo do dia. Foto: Arquivo/O Sul Operação do metrô segue tabelas horárias de domingos e feriados, com intervalos de 20 minutos entre viagens ao longo do dia. (Foto: Arquivo/O Sul) Foto: Arquivo/O Sul

Esta quarta-feira (2) será feriado no serviço público estadual em razão do feriado municipal em Porto Alegre, de Nossa Senhora de Navegantes. Confira as alterações:

SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones de emergência:

• Polícia Civil – plantão emergências: telefone 197

• SSP – disque-denúncia: telefone 181

• Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): 51 98444-0606

• Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

• Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

• Brigada Militar (BM): telefone 190

• Corpo de Bombeiros: telefone 193

• Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): telefone 198

• Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

• Defesa Civil Estadual: telefone 199

SAÚDE

Farmácia de Medicamentos Especiais

Não abre na quarta-feira (2/2)

Retorna quinta-feira (3/2), das 8h às 17h

Av. Borges de Medeiros, 546, Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro

Não abre na quarta-feira (2/2)

Retorna quinta-feira (3/2), das 8h às 16h

Av. Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu

Plantão 24 horas

Telefone 192

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas

Telefone: 0800 721 3000

Disque Vigilância

Quarta-feira (2/2), feriado, das 8h às 22h.

Quinta (3/2), volta ao horário das 8h às 22h30

Telefone 150

TRABALHO

Agências FGTAS/Sine

• Estarão fechadas nesta quarta-feira (2/2), as Agências FGTAS/Sine Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Camaquã, Charqueadas, Canoas, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sobradinho, Torres, Tramandaí, Triunfo e Venâncio Aires.

• Em Porto Alegre, também estarão fechadas a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521 – Centro), a Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144 – Centro) e o Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132 – bairro Costa e Silva).

LAZER

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Funcionamento normal, das 9h às 17h

Jardim Botânico de Porto Alegre

Funcionamento normal, das 9h às 17h

DEMAIS SERVIÇOS

DetranRS

• Devido ao feriado de Nossa Senhora de Navegantes em Porto Alegre, não haverá atendimento do DetranRS e dos centros credenciados na quarta-feira (2/2). As restrições também englobam outras localidades do Estado onde a data é feriado municipal. Nas cidades em que é dia útil, o funcionamento será normal nos CFCs, CRVAs, CRDs, CDVs, EPIVs e no Tudo Fácil Lajeado.

• O Disque-DetranRS funcionará para esclarecer dúvidas gerais pelos telefones 0800 905 555 ou (51) 2312-1130 (exclusivo para ligações de fora do Estado). O serviço funciona das 8h às 20h. O chat do site, Fale Conosco e Ouvidoria voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (3/2).

• O serviço de remoção opera normalmente, porém a entrega/devolução de veículos somente a partir do dia seguinte.

Trensurb

Os intervalos entre viagens na -feira (2), feriado em Porto Alegre e Canoas, seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 25 minutos. No restante da semana, a operação do metrô segue as tabelas normais para cada dia.

Tudo Fácil

• Agências Zona Norte e Zona Sul da capital:

Fechadas nesta quarta (2/2)

Retomam o atendimento na quinta (3/2)

• Agência no shopping Lajeado:

Atendimento normal

Segunda a sexta: 10h às 20h

Sábado: 10h às 14h

Procon RS

Não haverá atendimento (nem eletrônico) no feriado de 2/2

IPE Saúde

O atendimento presencial está suspenso em função da pandemia

Todos os serviços podem ser solicitados pelo atendimento digital:

http://ipesaude.rs.gov.br/atendimento-digital

