Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Alerta para alto volume de precipitação continua neste sábado. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Porto Alegre registrou nessa sexta-feira (22) um volume de chuva próximo da média histórica para todo o mês de agosto, que é de 120 milímetros. Em alguns bairros verificados pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil municipal (Cemadec), o acumulado quase superou tal marca, como Lomba do Sabão (108 mm), Passo das Pedras (89 mm) e Agronomia (88 mm), na Zona Leste. No Aeroporto Internacional Salgado Filho (Norte), o vento chegou a 56 km/h durante a madrugada.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o sistema de escoamento na capital gaúcha funcionou de forma ininterrupta desde a madrugada (quando ocorreram tempestades em toda a Região Metropolitana) e restante do dia.

Não houve registro de falhas nas 23 casas de bombas, unidades essenciais e cuja eficácia tem sido alvo de atenção por boa parte dos porto-alegrenses desde a enchente histórica de maio do ano passado. “Equipes permaneceram mobilizadas para garantir o funcionamento das redes de macro e microdrenagem”, ressaltou a prefeitura em seu site oficial.

Houve, porém, uma série de transtornos em diversos pontos da cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) registrou a mais de 20 ocorrências sobre queda de árvores ou de galhos de grande porte, em diferentes locais. Já a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atendeu a pelo menos 29 chamados envolvendo sinaleiras de trânsito inoperantes pela falta de energia, bem como bloqueios de vias.

Alerta permanece

O alerta meteorológico da Defesa Civil municipal se mantém em vigor até a noite deste sábado (23). A expectativa é de instabilidade ao longo do dia, com cerca de 40 milímetros de chuva. Também estão previstas rajadas de vento que podem superar 70 km/h, além da queda na temperatura, baixando para até 10°C durante a noite.

Em Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana, a frente fria chega até o começo da manhã deste sábado (23), depois de uma sexta-feira com vento, tempo firme e temperatura relativamente alta para o período noturno. Até a virada para domingo (24), o fenômeno alcança áreas de Santa Catarina e Paraná.

Mais uma vez, especialistas e autoridades orientam a população a evitar deslocamentos desnecessários, inclusive em áreas alagadas e imediações de rios e arroios. Igualmente importante é manter distância de postes e placas de sinalização. Moradores de áreas de risco devem procurar abrigo seguro. Em caso de emergência, pode ser acionado o telefone 199.

(Marcello Campos)

