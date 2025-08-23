Sábado, 23 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Porto Alegre: DMLU faz limpeza no bairro Mário Quintana neste domingo

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo.

Foto: Edmilson Garay/DMLU
A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) promove um mutirão de limpeza neste domingo (24), na rua Dicuria, pertencente ao bairro Mário Quintana, na Zona Norte de Porto Alegre. A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo. Cerca de quatro garis e um fiscal, com o auxílio de quatro caminhões e uma retroescavadeira, realizarão o serviço.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, explica que os plantões aos domingos são estratégicos para atuar nas áreas que mais precisam de atenção na cidade. “Estamos direcionando nossos esforços para os locais com maior incidência de descarte irregular. A atuação constante das equipes busca não apenas limpar, mas também sensibilizar. A colaboração da população é essencial para que essas ações tenham resultado duradouro”, afirma Hundertmarker.

As equipes limpam os pontos crônicos da localidade semanalmente. Nas ações, são retiradas cerca de oito toneladas de resíduos.

https://www.osul.com.br/porto-alegre-dmlu-faz-limpeza-no-bairro-mario-quintana-neste-domingo/ Porto Alegre: DMLU faz limpeza no bairro Mário Quintana neste domingo 2025-08-23
