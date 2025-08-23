Rio Grande do Sul Defesa Civil confirma 17 cidades atingidas por chuvas e ventos no RS

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Os problemas foram diversos, incluindo destelhamentos, alagamentos, quedas de árvores e bloqueios em estradas. Foto: Alex Rocha/PMPA

O número de municípios gaúchos que registraram danos em razão das chuvas e rajadas de vento entre os dias 21 e 23 de agosto subiu para 17, conforme balanço atualizado da Defesa Civil.

Os problemas foram diversos, incluindo destelhamentos, alagamentos, quedas de árvores e bloqueios em estradas. Em Alegrete, o telhado da Escola Municipal Princesa Isabel foi danificado, além de registros de árvores caídas em vias públicas. Bagé e Caçapava do Sul relataram alagamentos em pontos isolados, enquanto Barros Cassal e Portão tiveram prejuízos em residências. Em Encruzilhada do Sul, o transbordamento de uma sanga provocou inundações em ruas e casas, além de destelhamentos.

Em Pinheiro Machado, estradas do interior ficaram interrompidas e uma ponte chegou a ser submersa. Já em Porto Lucena, a queda de granizo atingiu telhados de duas moradias. Situações semelhantes ocorreram em Rio Pardo e Santa Cruz do Sul, com alagamentos e danos em residências. São Gabriel registrou pontos de alagamento e a queda parcial de um muro.

Outros municípios também reportaram ocorrências: em São José do Hortêncio, houve destelhamento de uma residência; em Sapucaia do Sul, uma árvore atingiu um veículo estacionado; em Sinimbu, o transporte escolar sofreu atraso, mas sem suspensão das aulas; em Tunas, estradas vicinais foram danificadas; em Vera Cruz, uma árvore caiu sobre a ERS-409; e em Vila Nova do Sul, o nível do Arroio Vossoroca subiu, levando o DNIT a interditar a ponte na BR-290.

De acordo com a Metsul Meteorologia, uma nova frente fria ingressa no Estado neste sábado (24), provocando queda de temperatura e reduzindo o risco de temporais.

Defesa Civil confirma 17 cidades atingidas por chuvas e ventos no RS

