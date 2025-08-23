Política Governador do Rio canta “Evidências” em jantar com ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Nos bastidores políticos, a participação de Castro ocorreu em meio a comentários sobre a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), chamou atenção durante um jantar realizado na noite de sexta-feira (22), ao interpretar a música Evidências, sucesso de Chitãozinho & Xororó. Entre os presentes estava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que acompanhava o encontro de forma descontraída.

O evento foi promovido para participantes de um seminário organizado pelo Grupo Lide, presidido por João Doria, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo.

Nos bastidores políticos, a participação de Castro ocorreu em meio a comentários sobre a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-mandatário teria vetado a candidatura do governador ao Senado por avaliar que ele não se engajaria em um eventual processo de impeachment contra ministros do STF, em especial contra Alexandre de Moraes.

Em tom de brincadeira, um dos convidados do jantar chegou a cochichar para uma autoridade presente: “Ele canta melhor do que o Barroso”. A comparação fazia referência ao atual presidente do STF, Luís Roberto Barroso, conhecido por arriscar algumas canções em ocasiões festivas.

(Com O Globo)

