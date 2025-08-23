Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende homem com fuzil, pistola, munições e droga em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

O material tinha como destino a região metropolitana de Porto Alegre. Foto: PRF/Divulgação O material tinha como destino a região metropolitana de Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada deste sábado (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo, com ele os policiais encontraram uma carabina 5,56 mm, uma pistola calibre 9 mm, duzentas e quarenta e cinco munições calibre 5,56 mm, 50 gramas de cocaína e outros apetrechos restritos. A ação ocorreu na BR-116, em Caxias do Sul.

Os agentes abordaram um Logan, emplacado em Sapucaia do Sul. No automóvel estavam quatro pessoas, sendo o motorista, mais uma mulher e seus dois filhos, de 7 e 3 anos.

Durante a busca veicular, a equipe PRF encontrou no porta-malas do automóvel diversos materiais controlados: uma carabina, M4 CARBINE, calibre 5,56 mm, com seletor de tiro automático e uma luneta acoplada; uma pistola marca Glock, modelo G17, calibre 9 mm, com seletor de tiro automático; duzentas e quarenta e cinco munições calibre 5,56 mm; dois carregadores para o calibre 5,56 mm, com capacidade para 30 munições cada; um carregador para o calibre 9 mm, com capacidade de 30 munições; quatro porta carregadores duplos de polímero; duas capas de colete na cor verde; dois cintos de guarnição na cor preta; três coldres de tecido na cor preta.

Ao ser questionado sobre os itens, o condutor disse que levaria o material para a Região Metropolitana. A passageira disse não saber de nada e foi somente convidada para fazer a viagem junto.

O homem, de 37 anos e natural de São Leopoldo, foi preso e encaminhado com as armas, a droga e os acessórios restritos para a polícia judiciária. A mulher e seus filhos foram liberados.

