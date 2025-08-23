Sábado, 23 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Separados por dois pontos, Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos. Já o Vozão soma 25 e aparece em 10º lugar.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos. Já o Vozão soma 25 e aparece em 10º lugar.

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em confronto direto por posições na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos. Já o Vozão soma 25 e aparece em 10º lugar.

O técnico Mano Menezes deve promover a estreia de Marcos Rocha. Outro reforço é o retorno de Braithwaite, que volta após suspensão e deve iniciar entre os titulares. Ele entra na vaga de Carlos Vinicius, expulso na vitória sobre o Atlético.

No meio-campo, o time terá mudanças importantes. O volante Dodi também foi expulso na partida contra o Atlético, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Além disso, o clube perdeu Villasanti, fora do restante da temporada por lesão.

Com as baixas, Cuéllar deve ser mantido como titular. Embora o colombiano seja considerado segundo volante, pode atuar como primeiro homem da posição. Alex Santana é outra opção para o setor, enquanto Ronald surge como alternativa.

Na armação, Edenilson disputa espaço com o jovem Riquelme. Na defesa, Kannemann e Wagner Leonardo brigam por uma vaga ao lado de Balbuena.

Do lado do Ceará, o técnico Léo Condé não terá o volante Fernando Sobral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, conta com cinco reforços que não puderam atuar contra o Bahia, pelas semifinais da Copa do Nordeste: o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia (que pertencem ao Bahia), além do meia Vinícius Zanocelo e dos atacantes Rodriguinho e Paulo Baya, não inscritos na competição. Todos estão relacionados.

Em contrapartida, o goleiro Fernando Miguel, em transição física, e o atacante Fernandinho, em recuperação de lesão muscular na coxa, seguem fora da equipe.

Provável escalação do Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuéllar, Alex Santana, Edenilson (Riquelme), Alysson Edward e Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço (Luca Mugni); Galeano, Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

