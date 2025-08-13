Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Em uma agenda do general Augusto Heleno, a Polícia Federal encontrou anotações sobre suposta espionagem a desafeto de filho de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Augusto Heleno foi ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo de Bolsonaro

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Augusto Heleno foi ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo de Bolsonaro. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

A PF (Polícia Federal) encontrou, entre 101 páginas de uma agenda do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), uma folha com anotações sobre um possível episódio de espionagem contra um ex-sócio de Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo informações divulgadas pela CNN, o material foi apreendido pela PF e serviu de subsídio nas investigações relacionadas a um suposto esquema de espionagem ilegal montado na Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

O caso mencionado por Heleno ocorreu em março de 2021, quando o empresário e personal trainer Allan Lucena percebeu que estava sendo monitorado em seu prédio, em Brasília, e acionou a Polícia Militar.

Os policiais abordaram um suspeito em um veículo, que se identificou como agente da PF. O episódio foi registrado em um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Posteriormente, durante as investigações sobre o suposto esquema de espionagem ilegal na gestão Bolsonaro, a PF confirmou que o empresário foi alvo da chamada “Abin paralela”. As investigações da PF concluíram que sistemas da agência foram utilizados para beneficiar Jair Renan.

Em uma das páginas da agenda de Heleno, o general escreveu à mão sobre o caso: “Após notícias na imprensa de que o filho do presidente [Jair Renan] estava utilizando um veículo cedido por um estranho, apenas apuramos que o referido carro, na realidade, estava na posse de outra pessoa. Na verdade, o filho do presidente, cuja segurança é de responsabilidade do GSI, nunca utilizou aquele carro. Ele é filho do presidente. Portanto, é atribuição da Abin verificar o fato”.

Segundo a PF, o agente federal Marcelo Araújo Bormevet e o militar Giancarlo Gomes, que na época atuavam de forma cedida na Abin, eram os responsáveis por espionar Allan Lucena, que se tornou desafeto da família Bolsonaro após romper relações comerciais com o filho do ex-presidente.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Mulher que jogou em açude o filho de 1 ano é denunciada à Justiça no RS
Presidente da Câmara pede a corregedor para não politizar o caso dos deputados que ocuparam o plenário da Casa
https://www.osul.com.br/em-uma-agenda-do-general-augusto-heleno-a-policia-federal-encontrou-anotacoes-sobre-suposta-espionagem-a-desafeto-de-filho-de-bolsonaro/ Em uma agenda do general Augusto Heleno, a Polícia Federal encontrou anotações sobre suposta espionagem a desafeto de filho de Bolsonaro 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Tarifaço de Trump: governo federal apresenta plano de socorro às empresas com linha de crédito de R$ 30 bilhões
Brasil Ministro da Educação defende a regulação digital para proteger o público infantojuvenil
Política Carla Zambelli alega passar mal, e audiência na Itália é adiada; deputada seguirá presa
Rio Grande do Sul Cartórios gaúchos registram 985 mudanças de nome desde 2022
Dicas de O Sul Exposição “Fotoclube Porto-alegrense: 7 Anos em Foco” reúne imagens de mais de 60 fotógrafos em Porto Alegre
Economia Vendas no comércio brasileiro registram queda pelo terceiro mês seguido
Rio Grande do Sul Três jovens morrem em acidente na BR-116, no Vale do Sinos
Brasil Dos mais de 1,4 mil presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar
Política Bolsonaro e outros réus têm até esta quarta para apresentar as alegações finais no julgamento da trama golpista
Política Presidente da Câmara pede a corregedor para não politizar o caso dos deputados que ocuparam o plenário da Casa
Pode te interessar

Brasil Dos mais de 1,4 mil presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar

Política Bolsonaro e outros réus têm até esta quarta para apresentar as alegações finais no julgamento da trama golpista

Política Presidente da Câmara pede a corregedor para não politizar o caso dos deputados que ocuparam o plenário da Casa

Política Governador do Distrito Federal envia carta a Donald Trump após críticas a Brasília