Política Em uma agenda do general Augusto Heleno, a Polícia Federal encontrou anotações sobre suposta espionagem a desafeto de filho de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Augusto Heleno foi ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo de Bolsonaro Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Augusto Heleno foi ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) no governo de Bolsonaro. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A PF (Polícia Federal) encontrou, entre 101 páginas de uma agenda do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), uma folha com anotações sobre um possível episódio de espionagem contra um ex-sócio de Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo informações divulgadas pela CNN, o material foi apreendido pela PF e serviu de subsídio nas investigações relacionadas a um suposto esquema de espionagem ilegal montado na Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

O caso mencionado por Heleno ocorreu em março de 2021, quando o empresário e personal trainer Allan Lucena percebeu que estava sendo monitorado em seu prédio, em Brasília, e acionou a Polícia Militar.

Os policiais abordaram um suspeito em um veículo, que se identificou como agente da PF. O episódio foi registrado em um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Posteriormente, durante as investigações sobre o suposto esquema de espionagem ilegal na gestão Bolsonaro, a PF confirmou que o empresário foi alvo da chamada “Abin paralela”. As investigações da PF concluíram que sistemas da agência foram utilizados para beneficiar Jair Renan.

Em uma das páginas da agenda de Heleno, o general escreveu à mão sobre o caso: “Após notícias na imprensa de que o filho do presidente [Jair Renan] estava utilizando um veículo cedido por um estranho, apenas apuramos que o referido carro, na realidade, estava na posse de outra pessoa. Na verdade, o filho do presidente, cuja segurança é de responsabilidade do GSI, nunca utilizou aquele carro. Ele é filho do presidente. Portanto, é atribuição da Abin verificar o fato”.

Segundo a PF, o agente federal Marcelo Araújo Bormevet e o militar Giancarlo Gomes, que na época atuavam de forma cedida na Abin, eram os responsáveis por espionar Allan Lucena, que se tornou desafeto da família Bolsonaro após romper relações comerciais com o filho do ex-presidente.

