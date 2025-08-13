As queixas contra os parlamentares – do PL, PP e Novo – chegaram à Corregedoria na segunda-feira (11). Pela regra do rito sumário, criado na gestão de Arthur Lira (PP-AL), o corregedor tem 48 horas para opinar sobre pedidos de suspensão imediata antes mesmo da conclusão do julgamento no Conselho de Ética.

Se Coronel não se manifestar no prazo, a direção da Casa pode decidir sozinha se há elementos para acionar o Conselho. O prazo máximo para a Mesa pedir a punição é de cinco dias úteis após o conhecimento do fato – no caso, até sexta-feira (15).