Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Bolsonaro e outros réus têm até esta quarta para apresentar as alegações finais no julgamento da trama golpista

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Segundo a PGR, Bolsonaro usou o aparato estatal de forma dolosa para atacar instituições e o processo eleitoral

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Segundo a PGR, Bolsonaro usou o aparato estatal de forma dolosa para atacar instituições e o processo eleitoral. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros seis réus têm até esta quarta-feira (13) para entregar ao STF (Supremo Tribunal Federal) as alegações finais no processo que apura a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Essa é a última etapa antes do julgamento, quando os ministros da Primeira Turma do STF decidirão se os acusados serão condenados ou absolvidos.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) e a defesa do tenente-coronel Mauro Cid já apresentaram seus documentos. A PGR pediu a condenação de todos os integrantes do grupo. Em relação a Bolsonaro, o procurador-geral Paulo Gonet afirmou que ele foi o líder da organização criminosa, o principal articulador e o maior beneficiário dos atos antidemocráticos.

Segundo Gonet, Bolsonaro usou o aparato estatal de forma dolosa para atacar instituições e o processo eleitoral, contou com apoio de setores estratégicos das Forças Armadas e do alto escalão do governo e buscou permanecer no poder de forma ilegítima, enfraquecendo a democracia.

“A sua atuação, pautada pela afronta à legalidade constitucional e pela erosão dos pilares republicanos, teve por objetivo último sua continuação ilegítima no comando do País”, disse o procurador-geral.

Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

