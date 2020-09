Magazine Em Veneza, a namorada de Cristiano Ronaldo lidera o ranking dos looks poderosos

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Georgina Rodríguez "causa" com longo de fenda sexy. (Foto: Getty Images)

Até o momento, ninguém brilhou mais na 77ª edição do Festival de Veneza, que vai até o dia 12, do que a modelo Georgina Rodríguez. Com um longo, sexy, com decote tomara-que-caia e fenda, a namorada do jogador de futebol Cristiano Ronaldo lidera os looks poderosos do evento.

A top americana Taylor Hill é outro nome forte da lista. A atriz romena Madalina Ghenea também brilhou no tapete vermelho. Aldy Przylipiak é outro nome no ranking.

Indústria atingida

Os chefes dos principais festivais de cinema da Europa se reuniram para a abertura do Festival Internacional de Cinema de Veneza para dar uma demonstração de solidariedade a uma indústria que foi atingida duramente pela pandemia de coronavírus.

A atriz australiana Cate Blanchett, que preside o júri que concede os prêmios de Veneza neste ano, disse que também quis demonstrar apoio aos cineastas que tiveram que completar seus filmes em circunstâncias desafiadoras.

“É tão bom que haja tantos chefes de festivais do mundo todo vindo apoiar Veneza e percebendo que, na verdade, isso é… apoiar várias facetas diferentes da mesma indústria”, disse ela.

Como os casos de coronavírus voltaram a aumentar na Itália e em outras partes, um protocolo de segurança rígido foi adotado, inclusive o uso de máscaras para assistir filmes.

