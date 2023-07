Rio Grande do Sul Em viagem aos EUA, governador Eduardo Leite diz que acompanha os efeitos do ciclone no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 13 de julho de 2023

Leite viajou aos EUA para participar de um curso internacional sobre economia verde na Universidade de Stanford Foto: José Cruz/Agência Brasil Leite viajou aos EUA para participar de um curso internacional sobre economia verde na Universidade de Stanford. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Em viagem aos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite afirmou que está acompanhando os efeitos do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e o trabalho da Defesa Civil Estadual.

“Estou acompanhando com a Defesa Civil o avanço do ciclone extratropical no RS. Nossas equipes atuam no auxílio aos municípios. Suspendemos as aulas hoje [quarta] à noite e durante o dia de amanhã [quinta] em todo o Estado. Fiquem atentos aos alertas”, escreveu Leite nas redes sociais na noite de quarta-feira (12).

“A orientação é de que as pessoas se protejam, busquem informações junto à Defesa Civil de seu município e sigam as orientações, especialmente quem mora em áreas de risco, como nas proximidades de rios e em encostas com risco de desmoronamento”, prosseguiu Leite.

O ciclone extratropical que atinge o RS provoca fortes chuvas, intensas rajadas de vento e queda de granizo desde quarta-feira. Os temporais causaram estragos em dezenas de municípios gaúchos.

O governador viajou aos EUA para participar, junto com outros líderes políticos, de um curso internacional sobre economia verde na Universidade de Stanford, na Califórnia. Ele também se reúne com empreendedores da área de tecnologia em Los Angeles.

Leite transmitiu o cargo para o vice-governador Gabriel Souza no sábado (8), antes de embarcar. O chefe do Executivo retornará ao Estado no fim de semana.

Nesta quinta (13), o governador em exercício voltou a alertar a população sobre os riscos do ciclone. “É muito importante que a população saia das áreas de risco e busque um local seguro, em casas de conhecidos ou em abrigos temporários indicados pela prefeitura do seu município. Caso necessário, contate as forças de segurança através do 193 ou do 190”, disse Gabriel Souza.

