Pequim classificou a viagem de Nancy Pelosi como provocação. (Foto: Reprodução)

Pivô de uma das maiores crises recentes entre os Estados Unidos e a China, a viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan terminou na manhã desta quarta-feira (3).

O avião da comitiva de Nancy Pelosi – que não divulgou previamente a visita até a aeronave pousar no aeroporto de Taipei – deixou a ilha, após menos uma visita de menos de 24 horas mas que acirrou as tensões entre Pequim e Washington.

O governo chinês já havia se manifestado contra a visita à Taiwan, que considera parte de seu território, e prometeu fortes retaliações. Nesta quarta, Pequim anunciou sanções à ilha, como a suspensão de importações de itens como frutas e produtos de pesca da ilha autônoma, além de paralisar as exportações de areia natural para Taiwan.

Também nesta quarta, o governo de Taiwan afirmou que a China faz um bloqueio aeronaval não-oficial ao planejar exercícios militares em torno da ilha como resposta à visita de Pelosi a Taipei.

Com a visita, Pelosi se tornou a primeira representante do alto escalão do governo norte-americano a visitar Taiwan desde 1997, quando o então presidente da Câmara, o republicano Newt Gingrich, foi à ilha.

Após a chegada da presidente da Câmara norte-americana – a segunda na linha de sucessão de Biden após a vice, Kamala Harris –, a China emitiu um comunicado chamando a visita de uma provocação e anunciou sanções em retaliação.

Ao pousar no aeroporto de Taipei, na terça-feira (2), Pelosi argumentou que a visita “honra o compromisso independente dos EUA em apoiar a democracia vibrante de Taiwan”.

Kremlin

O governo da Rússia também se posicionou sobre a visita. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o aumento das tensões provocado pela viagem de Nancy Pelosi “não deveria ser subestimado”.

Moscou e Pequim tem sido aliadas em questões diplomáticas, principalmente em conflitos com os Estados Unidos.

Agenda

Na visita, Pelosi encontrou-se com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e visitou o Parlamento. Foi a primeira vez em 25 anos que um alto cargo do tipo dos Estados Unidos visitou a ilha, que a China reivindica ser parte do seu território. Já o governo local afirma ser o verdadeiro governo chinês no exílio.

