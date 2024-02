Grêmio Em vídeo de bastidores, Grêmio mostra recados no vestiário diante do Brasil de Pelotas

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Tricolor venceu o Brasil de Pelotas no último domingo pelo Gauchão Foto: Reprodução de Vídeo Tricolor venceu o Brasil de Pelotas no último domingo. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de Vídeo

Após a vitória contra o Brasil de Pelotas no domingo (28) pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio divulgou no YouTube o seu vídeo institucional de bastidores. Na publicação, é possível notar recados na parede deixados pelo técnico Renato Portaluppi, que estava no vestiário.

As mensagens do treinador foram deixadas em cada armário dos jogadores do Tricolor. Alguns dos recados foram possíveis de ler pelos inscritos no canal do clube gaúcho. “Evitar falta desnecessária, encurtar a finalização, evitar chute de três dedos e criar o espaço”.

No vídeo também é possível notar uma brincadeira entre o técnico e o atacante André Henrique. “Ele tem dois 7, o Renato tem só um”, brincou Renato.

