Grêmio Grêmio faz contato pelo centroavante Tiquinho Soares, do Botafogo

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor tenta encontrar um nome para a vaga deixada por Luis Suárez. Na foto, o centroavante Tiquinho Soares, do Botafogo Foto: Reprodução Tricolor tenta encontrar um nome para a vaga deixada por Luis Suárez. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Procurando um nome forte para a camisa 9, o Grêmio fez um contato com o centroavante Tiquinho Soares, do Botafogo. O jogador foi o artilheiro do clube carioca na temporada passada e um dos responsáveis pela boa campanha no Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o interesse do clube gaúcho, o Alvinegro não quer ouvir nenhuma proposta de nenhum clube e não deve abrir conversa para uma possível contratação.

Após a saída de Suárez, o Grêmio tentou diversos atacantes para uma reposição. Jogadores tentados como Gabigol, do Flamengo, o camaronês Aboubukar, do Beşiktaş, da Turquia, o argentino Funes Mori, do Pumas, do México e mais recentemente o argentino Pablo Vegetti, que negocia renovação com o Vasco.

Além disso, o uruguaio Cavani e o boliviano Marcelo Moreno foram oferecidos, mas o Grêmio não demonstrou interesse pelos jogadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-faz-contato-pelo-centroavante-tiquinho-soares-do-botafogo/

Grêmio faz contato pelo centroavante Tiquinho Soares, do Botafogo

2024-01-30