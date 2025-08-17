Domingo, 17 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Em vídeo para Donald Trump, Lula defende diálogo e diz plantar comida, não ódio

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

A declaração de Lula ocorre na esteira da tarifa de importação de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou querer conversar com o presidente Donald Trump para mostrar “o Brasil verdadeiro” e disse desejar que, um dia, o líder americano possa visitar o Palácio da Alvorada, em Brasília.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula aparece semeando um pé de uva enquanto manda recados a Trump. O brasileiro afirmou que planta comida, “não violência ou ódio”.

“A uva brasileira, desenvolvida pela Embrapa, que é uma das maiores empresas de tecnologia agrícola do mundo. Por isso, Trump, eu queria aproveitar este sábado, em que estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, para que a gente possa conversar e para que você conheça o Brasil verdadeiro”, disse o presidente.

A declaração de Lula ocorre na esteira da tarifa de importação de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida entrou em vigor no último dia 6.

Trump justificou a sobretaxação como uma maneira de combater políticas e ações “incomuns” e “extraordinárias” do governo brasileiro que, segundo ele, prejudicam empresas norte-americanas, os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos EUA, além da política externa e da economia do país.

“Estou plantando comida, e não violência ou ódio. Espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro”, afirmou o petista no vídeo.

Para Lula, o Brasil verdadeiro é aquele com “o povo que gosta de samba, Carnaval, futebol, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, do Uruguai, da Venezuela”.

Recentemente, Lula anunciou que convidou Donald Trump, por meio de uma carta, para a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará.

O petista também confirmou que está com o discurso pronto para falar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que será realizada em 23 de setembro, em Nova York.

O representante brasileiro é sempre o primeiro a discursar na Assembleia. Lula comentou sobre a expectativa de encontrar Donald Trump. Com informações da CNN.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, rebateu críticas do presidente dos Estados Unidos e afirmou que o país “não tem parceiro melhor do que o Brasil”
