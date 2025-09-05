Política Em vídeo, Tarcísio pede anistia a condenados pelo 8 de Janeiro: “Não é heresia, é algo justo”

Governador retoma publicações em defesa de Bolsonaro e dos réus do 8 de Janeiro.(Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

Após dias de articulação política em Brasília, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, intensificou nas redes sociais a campanha em defesa da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, bem como ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial, Tarcísio reuniu trechos de um discurso que havia feito em abril, durante uma manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, organizada por apoiadores de Bolsonaro.

“A história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o País”, escreveu o governador na legenda que acompanha a publicação. No vídeo, ele defende publicamente a concessão de anistia e afirma que o pedido não deve ser visto como algo negativo. “E por que não dar anistia agora? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia, para essas pessoas, é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança”, diz Tarcísio no trecho divulgado.

Durante o discurso exibido no vídeo, Tarcísio ainda cita episódios históricos em que houve concessão de anistia no Brasil. Ele menciona atos de perdão ocorridos nos governos de Prudente de Morais, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, além da promulgação da Lei da Anistia de 1979, aprovada durante o regime militar.

A divulgação do vídeo marca mais uma etapa da movimentação política do governador em apoio à causa. Desde a última terça-feira (2), Tarcísio tem participado de reuniões com lideranças do Congresso Nacional, incluindo os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Também tem mantido diálogo com líderes de partidos do Centrão, como o PP, o União Brasil e o PSD, na tentativa de angariar apoio político à proposta de anistia.

Além das negociações no Legislativo, o governador também tem buscado interlocução com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de avaliar caminhos jurídicos para viabilizar a concessão de perdão. O movimento ocorre em um momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde a um julgamento na Corte por suposta tentativa de golpe de Estado.

Nos bastidores, as articulações de Tarcísio em defesa da anistia também são interpretadas como parte da estratégia eleitoral para 2026. Considerado um dos nomes cotados pelo Centrão para a disputa presidencial, o governador de São Paulo conta com o apoio de setores que desejam impedir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, enfrenta resistências no entorno de Bolsonaro, que questiona seu nível de comprometimento com pautas prioritárias para o grupo bolsonarista. (Com informações do jornal O Globo)

