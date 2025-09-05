Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Investida de Tarcísio de Freitas cria bloco de partidos pró-anistia no Congresso Nacional

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Tarcísio se reuniu na última quarta (3) com Hugo Motta e com os presidentes do PP e do Republicanos. (Foto: Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP)

Na medida em que avança no Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento do chamado “núcleo crucial” da ação penal que tem como réu Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado, ganhou tração no Congresso a articulação por uma anistia aos implicados no 8 de Janeiro – o que poderia beneficiar o ex-presidente. Governistas atribuíram o aumento da pressão à movimentação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca apoio do bolsonarismo e é potencial candidato à Presidência em 2026.

Tarcísio realizou uma série de reuniões com líderes partidários nos últimos dias em Brasília para fazer avançar o projeto de lei da anistia. Se, inicialmente, o objetivo era buscar apoio entre os líderes para a proposta ser pautada na Câmara dos Deputados, as tratativas evoluíram e agora já se discutem os detalhes do texto que seria levado a votação.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), admitiu a cobrança de líderes partidários e disse que estava avaliando pautar o projeto. Por sua vez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que pretende apresentar um projeto para propor um texto alternativo à anistia, com redução de penas aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro e não um perdão total das punições. A declaração foi dada ao jornal Folha de S.Paulo.

Antes de deixar a capital federal, ele se encontrou com Motta e com os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do Republicanos, Marcos Pereira.

Segundo interlocutores do governador paulista, está se formando um consenso entre partidos da direita e do Centrão em torno do mérito da proposta. Tarcísio trata a anistia como um remédio político para pacificar o País e defende um perdão amplo, que inclua Bolsonaro, os demais réus na ação penal por tentativa de golpe de Estado e os condenados pelo 8 de Janeiro.

A tese também é defendida por familiares do ex-presidente, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mas não há unanimidade entre os partidos.

Legendas

Na capital federal, o governador discutiu o tema com integrantes do Republicanos, PL, União Brasil e PP. O Estadão apurou que os quatro partidos manifestaram apoio à proposta. A expectativa é de que o PSD, de Gilberto Kassab, também embarque. Por outro lado, há resistência no Podemos e no MDB.

Enquanto debatem o texto, Tarcísio e os caciques partidários também trabalham para respaldar o presidente da Câmara. O objetivo é dar a Motta condições políticas de colocar o projeto em votação – partidos de esquerda tentam impedir que isso aconteça.

Ao mesmo tempo, o governador vinha mantendo conversas com ministros do Supremo para sentir o clima na Corte. Uma vez aprovada, a aposta é que a constitucionalidade da anistia seja questionada no STF. Neste caso, será preciso o apoio da maioria dos ministros para manter o perdão aprovado no Legislativo.

Urgência

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou estar preocupado com a possibilidade de Motta incluir na pauta do plenário da semana que vem o requerimento de urgência para o projeto da anistia.

“Tem gente ameaçando que eles podem votar a urgência na próxima semana. Eles vão ter que colocar 257 votos. A gente vai se mobilizar. Um assunto como esse, o governo tem que se mexer, porque é um ataque frontal ao Supremo”, declarou Lindbergh em entrevista à GloboNews. “Acho que hoje não é certo que eles tenham os 257 votos. A gente vai conversar com cada deputado de cada partido.”

O líder petista disse ainda que a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a contar os votos para evitar a aprovação da urgência. Além disso, segundo ele, há a possibilidade de que os deputados misturem a anistia ao projeto que aumenta a proteção a parlamentares contra processos judiciais.

Oposição e Centrão fazem cálculos e estimam entre 320 e 330 votos de apoio à anistia na Câmara, que tem 513 deputados. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Em vídeo, Tarcísio pede anistia a condenados pelo 8 de Janeiro: “Não é heresia, é algo justo”
Centrão não pretende entregar a Bolsonaro a anistia de mão beijada sem garantia de que ele escolherá Tarcísio para a Presidência da República
https://www.osul.com.br/investida-de-tarcisio-de-freitas-cria-bloco-de-partidos-pro-anistia-no-congresso-nacional/ Investida de Tarcísio de Freitas cria bloco de partidos pró-anistia no Congresso Nacional 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Anistia: dos mais de 1,4 mil presos do 8 de Janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar
Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Pode te interessar

Política Anistia: dos mais de 1,4 mil presos do 8 de Janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro

Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo