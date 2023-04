Mundo Em visita a Pequim, presidente da França pede que o líder chinês leve Vladimir Putin a negociar com a Ucrânia

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Presidente francês defendeu que é preciso encontrar 'paz duradoura' para o conflito; líder chinês também defende negociações. (Foto: Governo da França/Twitter)

Emmanuel Macron não mediu palavras na China. Em encontro com Xi Jinping, realizado na quinta-feira (6) em Pequim, o presidente francês deixou claro ao líder da segunda maior potência econômica mundial que o principal motivo de sua visita era fazer com que ele pressionasse o presidente russo, Vladimir Putin, a negociar a paz com a Ucrânia, após um ano e dois meses de conflito. Xi também defendeu negociações, mas evitou comprometer-se.

“Sei que posso contar com você para trazer a Rússia de volta à razão e todos de volta à mesa de negociações”, afirmou o presidente francês depois de lembrar o líder chinês de que “a agressão russa na Ucrânia foi um golpe para a estabilidade global”.

Na visita de Estado, Macron foi recebido com todas as honras, com a Praça da Paz Celestial decorada, um passeio em frente à banda militar e a bandeira francesa pregada no edifício do Grande Salão do Povo, onde o governo chinês costuma celebrar grandes eventos políticos. Lá Xi o recebeu, diante da imponente escadaria.

“O mundo de hoje está passando por uma profunda transformação histórica”, afirmou o presidente chinês a Macron, segundo nota oficial do encontro emitida por Pequim, na qual não há referência direta à Ucrânia.

Segundo a declaração chinesa, Xi lembrou que ambos os países são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, além de “firmes defensores de um mundo multipolar e de uma maior democracia nas relações internacionais”. O presidente chinês citou também a responsabilidade de ambos para “superar as diferenças e obstáculos” e “praticar o verdadeiro multilateralismo para a paz, estabilidade e prosperidade mundiais”.

Xi, continua a nota, “reafirmou o compromisso” chinês de “facilitar as conversas de paz e a solução política da crise ucraniana” e fez um “apelo conjunto” com Macron para que se evite que a crise saia do controle e que os países assumam o “compromisso solene de não usar armar nucleares”, além de “retomarem as negociações de paz o mais rápido possível”.

Macron acrescentou que é necessário encontrar “uma paz duradoura” na Ucrânia “que respeite as fronteiras reconhecidas internacionalmente e evite qualquer forma de escalada”, segundo o comunicado do Palácio do Eliseu.

“Acho que essa também é uma questão importante para a China, tanto quanto para a França e para a Europa”, declarou.

Relações bilaterais

O presidente chinês elogiou, ainda, a forma como, apesar da distância imposta pela pandemia de covid, os dois países conseguiram manter “um ímpeto de crescimento positivo e sólido em seus laços bilaterais”. E sublinhou que a visita “vai dar um novo impulso e vitalidade às relações entre a China e a Europa”, segundo a nota oficial de Pequim.

Macron coordenou a sua visita com a da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que foi precedida por um discurso muito mais duro do que o dos franceses. Ambos desembarcaram em Pequim na última quarta (5), em voos separados. Uma semana antes de viajar para a China, Von der Leyen acusou o gigante asiático de tentar moldar a ordem internacional ao seu modo.

Macron e Von der Leyen se reuniram com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, na manhã de quinta. Dirigindo-se a Macron, Li disse a ele que era o primeiro líder de uma grande nação ocidental a ser recebido pela China após o início do inédito terceiro mandato de Xi como presidente chinês.

“Isso mostra a importância das relações China-França”, disse o premier Li em seu discurso de abertura, segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

Nesse encontro, que serviu de preâmbulo ao encontro com Xi, Macron evocou ainda a guerra na Ucrânia e a questão do acesso das empresas francesas ao mercado chinês, “particularmente nos setores aeronáutico, agroalimentar e financeiro”, segundo informou o Executivo francês por meio de comunicado.

Mediação

Por sua vez, o Kremlin descartou a possibilidade de a China mediar um cessar-fogo com a Ucrânia, após Macron, declarar, em visita a Pequim, que gostaria que Xi Jinping ajudasse seu país a “trazer a Rússia à razão”.

“Claro, a China tem um potencial tremendo e eficaz em termos de serviços de mediação. Mas a situação com a Ucrânia é complexa, no momento não há perspectiva de solução política. E, no momento, não temos outra solução senão continuar com a ‘operação especial'”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres, usando o termo com que o governo russo se refere à invasão da Ucrânia.

