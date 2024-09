Acontece Em visita à Rede Pampa, vice-governador do RS divulga programa Partiu Futuro; inscrições vão até esta sexta-feira

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Gabriel Souza ao lado do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e do vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto, em visita à sede da emissora. Foto: Joel Vargas/Ascom Gabriel Souza Gabriel Souza ao lado do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e do vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto, em visita à sede da emissora. (Foto: Joel Vargas/Ascom Gabriel Souza) Foto: Joel Vargas/Ascom Gabriel Souza

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, esteve na sede da Rede Pampa, nesta quarta-feira (4), para divulgar o programa Partiu Futuro Reconstrução. A iniciativa prevê a contratação de 1,5 mil jovens, que moram em locais atingidos diretamente pelas enchentes, para atuarem no serviço público estadual. As inscrições estão abertas até sexta-feira (6).

Podem se inscrever jovens de 14 a 22 anos, de baixa renda, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou que tenham concluído o ensino médio na rede estadual. Os interessados devem estar cadastrados no CadÚnico, que é o cadastro social do governo federal. Também é necessário residir nos 23 municípios afetados pelas enchentes no Estado.

“O programa vai pagar carteira assinada, R$ 786,95 de salário, que é metade do salário mínimo regional, mais R$ 550,00 de vale alimentação, mais o vale transporte quando necessário. E, além disso, todos os direitos trabalhistas, férias, fundo de garantia, 13º salário”, explica o vice-governador.

Os jovens deverão atuar em órgãos estaduais que estejam próximos dos seus locais de moradia. “Podem ser escolas, podem ser nos equipamentos municipais, a Prefeitura, o próprio CRAS. Pode ser também com o Poder Judiciário, no Fórum, ou na Promotoria de Justiça, na Defensoria Pública. E pode ser em órgãos do Governo do Estado, que, no caso de Porto Alegre, escolas estaduais, o próprio Centro Administrativo Fernando Ferrari e assim por diante”, exemplificou Souza.

A carga horária do programa será dividida em teoria e prática. A parte teórica ficará a cargo da entidade qualificadora de cada município (Renapsi em Porto Alegre e Canoas, CIEE nos outros municípios). Os jovens terão aulas sobre desenvolvimento sustentável, educação ambiental, entre outros assuntos, e receberão um certificado ao final do curso. Já a parte prática será realizada nos órgãos estaduais ou dos municípios, para iniciar os jovens no mercado de trabalho.

Programa possui outros dois eixos

Gabriel Souza também explicou os dois outros eixos do programa: “Há um outro eixo que aborda a contratação de estagiários nas áreas mais conflitadas pelo crime no Estado, que são mapeadas no programa RS Seguro. Nesses territórios, a gente contrata jovens para que eles fiquem na escola no contraturno. Então, nós vamos contratar mais de 300 jovens nesses municípios gaúchos, exatamente nos pontos onde há uma incidência maior de crimes, não em qualquer lugar da cidade”, explica.

O eixo chamado de “terceiro” do programa Partiu Futuro é um projeto piloto que habilitará sete escolas técnicas como entidades de qualificação de jovens aprendizes, para facilitar a preparação e, consequentemente, a contratação destes estudantes. “Por força de lei federal, as empresas privadas, a cada 100 funcionários, digamos, possuem uma cota X destinada a jovens aprendizes. Então esses jovens qualificados vão estar à disposição num banco de dados, aqueles que quiserem, naturalmente, para que as empresas privadas possam contratá-los”, explica.

O vice-governador do Estado participou ainda de programas nas rádios Caiçara e Liberdade para divulgar a proposta. As inscrições para o eixo destinado aos jovens atingidos pela enchente devem ser feitas até sexta-feira pelo site wwwpartiufuturoreconstrucao.org.br. No mínimo 5% das vagas do programa serão destinadas a pessoas com deficiência, sem limite de idade para ingresso.

