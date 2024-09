Acontece 11º Encontro de Gestores de Telecomunicações em SP estará ao lado dos maiores eventos de negócios, inovação e influência do Brasil

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

A mudança de local do 11º EG é estratégica e será ao lado do Bossa Summit, do Digitalks Expo e do Influente Summit Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O maior encontro de gestores de telecomunicações do país ocorrerá ao lado de outros três grandes eventos voltados para o futuro dos negócios e para a inovação. Nos dias 25 e 26 de setembro, o São Paulo Expo será palco do Bossa Summit, do Digitalks Expo, do Influente Summit e, agora, do 11º Encontro de Gestores de Telecomunicações (EG).

“Nossa mudança de local é estratégica porque vai colocar nossos participantes ao lado dos participantes dos outros eventos, ampliando a possibilidade de networking. Além disso, teremos ainda o compartilhamento de palestrantes de renome. Já temos confirmados dois nomes no nosso evento, o Thiago Concer e o João Kepler”, explica Asshaias Felippe, presidente do Grupo Solintel. O EG é referência no setor e já entrou para o calendário anual das empresas que trabalham na área, principalmente, porque o encontro é nichado, voltado a líderes e gestores empresariais do ramo, justo quem tem o poder de decisão.

Realizados no mesmo espaço de eventos, o Bossa Summit é obrigatório quando o assunto é inovação de Venture Capital, ou seja, capital de risco, um tipo de investimento voltado a startups e empresas emergentes com alto potencial de crescimento. Já o Digitalks Expo é o principal evento sobre o futuro dos negócios do país, seguindo o benchmarking dos maiores eventos digitais da Europa e proporcionando uma experiência única e integrada ao mercado mundial. E o Influent Summit vai reunir grandes nomes do marketing de influência vivenciando aprendizados e experiências incríveis em palestras e painéis.

Cada participante se inscreverá para um evento específico, mas a junção dos quatro grandes eventos no mesmo local irá proporcionar a realização do maior evento de negócios e inovação do Brasil, discutindo temáticas em quatro áreas diferentes. Serão palestras inéditas, painéis, mesas redondas, além de muito networking, pitches, rodadas de negócios, workshops e mentorias, tudo acontecendo simultaneamente em três eventos diferentes realizados em ambientes diversos no mesmo local. Serão cerca de 10 auditórios que receberão mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais.

O Encontro de Gestores de Telecomunicações (EG), realizado pela Solintel, chega em 2024 à 11ª edição, considerado o maior evento voltado a líderes e gestores de empresas do setor. Ao longo de dois dias, o encontro traz as maiores autoridades em temas voltados à liderança, desde especialistas e profissionais em diversos segmentos. A programação contempla palestras inéditas, além de muito networking e espaço para conexões com expositores e patrocinadores. Diversas novidades do que há de mais moderno e novo no mercado das telecomunicações são lançadas no EG.

