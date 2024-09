Acontece Queijo artesanal maturado há oito meses será degustado pela primeira vez em feira no Centro Histórico de Poa

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Evento também contará com seminário que discutirá desafios da produção de lácteos no RS e queijos premiados durante a Expointer

O queijo Canto dos Padres, de autoria da Canto Queijaria e Chácara dos Padres, que está em maturação há mais de oito meses, será cortado e degustado pela primeira vez na Feira das Queijarias Gaúchas, que começa nesta sexta-feira (06) e vai até domingo (08), na Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. O produto é uma mistura de um queijo produzido com a técnica artesanal e maturado nos Campos de Cima da Serra, em Bom Jesus.

A feira terá funcionamento das 14h às 19h na sexta-feira, no sábado das 10h às 18h e no domingo das 10h às 16h. Concomitante ao evento ocorre, somente nesta sexta-feira (06), o Seminário das Queijarias Gaúchas, que abordará o tema ‘Superando desafios e revitalizando a produção de lácteos no RS pós-enchentes’, das 9h às 17h, também na Casa de Cultura Mário Quintana.

“A feira é muito importante, pois ainda os produtores estão no processo de recuperação após os alagamentos de maio. Ao mesmo tempo, esse evento no Centro Histórico de Porto Alegre é a oportunidade perfeita para conectar esse público com os produtos artesanais. E há muitas atrações e degustações que podem ser feitas pelo visitante”, destaca Claiton Velho, Analista de Articulação de Projetos Sênior Sebrae RS.

Organizado pela Associação Gaúcha de Laticínios, o evento conta com apoio do Sebrae RS, Emater e do Governo do Estado. Com entrada gratuita, a feira reunirá produtores locais, apresentando variedade de queijos artesanais e produtos lácteos, além de ser uma ótima oportunidade de conhecer produtos premiados e que fizeram sucesso na Expointer.

“Quem gosta de visitar o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer com certeza vai gostar da Feira das Queijarias Gaúchas. E aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram ir na Expointer, então, têm a oportunidade de conferir produtos que foram premiados, inclusive, na Expointer”, adianta Aline Balbinotto, Analista de Competitividade Setorial Agro Sebrae RS.

O seminário dará a oportunidade de uma discussão entre produtores e especialistas sobre os impactos das recentes enchentes na produção de leite e sobre os caminhos para a recuperação. A inscrição garantirá certificado emitido pela Universidade Federal de Santa Maria. O cadastramento antecipado e gratuito devem ser realizados pelo Sympla.

