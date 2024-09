Acontece Matesito lança “super spoiler” na 47ª Expointer: nova cuia feita a partir de casca de arroz

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Além de tradição e inovação, nova linha de cuias da marca gaúcha tem foco na sustentabilidade. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Foto: Thales Silva/Especial O Sul

Na busca por opções mais sustentáveis aliado à higiene e segurança, a Matesito aproveitou o sucesso da 47ª Expointer para lançar um “super spoiler” aos gaúchos amantes do tradicional chimarrão. A nova linha de cuias da marca será produzida a partir da casca do arroz, um subproduto pouco utilizado na reciclagem e de decomposição lenta.

Há quase 4 anos, a marca gaúcha – voltada às cuias térmicas personalizadas – busca encontrar soluções que misturem tradição e inovação. Desta vez, a Matesito conseguiu agregar mais sustentabilidade ao seu novo produto, que será lançado nos próximos meses.

“Já tem alguns anos que nós estamos trabalhando em cima desse projeto, buscando algo ainda mais sustentável. Pela região, pelas nossas características, identificamos a casca do arroz, que é um subproduto muito rico em sílica, então ele é um material que demora muito tempo para se decompor, e é muitas vezes apenas descartado. A gente conseguiu casar bem essas duas ideias e foi onde surgiu o conceito de criar uma cuia a partir da casca do arroz”, conta o proprietário da Matesito, Vitor Gadret.

Ao lado da sócia Heloísa Gadret, o empresário revela ainda outros diferenciais dos produtos da marca, como a praticidade: “Ele é super prático pra tu fazer o teu mate, cabe no console do carro. Então, isso é um diferencial que nós gostamos bastante nela também. A gente brinca que o mate sempre sobra para o pé do caroneiro, né?”, comenta Vitor Gadret.

Os empresários deixam claro que a ideia não é criar conflito com as cuias de porongo, mas reforçam as inovações em higiene que as cuias da Matesito oferecem. “É um produto que é muito prático de limpeza. Ele não vai mofar se tu deixar ele molhado. Então, depois do teu consumo, se tu deixar ele virado, por exemplo, em cima da tua pia na cozinha pra secar, ele vai secar, sem mofar. Essa questão da higiene é muito importante para nós”, explicam.

As cuias térmicas e personalizadas da Matesito estão presentes em mais de 100 pontos de vendas em todo o país. Além disso, é possível adquirir os produtos diretamente pelo Site da empresa.

