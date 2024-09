Acontece Inscrições para o projeto “Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil” terminam neste domingo

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

A iniciativa é voltada aos profissionais de cidades que tiveram decreto de calamidade pública em razão das enchentes no Estado. Foto: Adriana Marchiori/Sesc RS A iniciativa é voltada aos profissionais de cidades que tiveram decreto de calamidade pública em razão das enchentes no Estado. (Foto: Adriana Marchiori/Sesc RS) Foto: Adriana Marchiori/Sesc RS

As inscrições para o projeto “Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil” – que tem o objetivo de incentivar profissionais da cultura que foram afetados pelas enchentes no Estado – encerram neste domingo (8). A convocação pública contratará 72 propostas de artes cênicas, literatura e música, que se apresentarão em circuitos por diferentes estados do país.

Os cachês, logística, transporte, alimentação e hospedagem serão custeados pela entidade, levando os talentos gaúchos para diferentes partes do Brasil. “Viabilizamos este projeto com o apoio do Departamento Nacional do Sesc e dos Departamentos Regionais de diversos estados. Milhares de profissionais da cultura ainda se encontram em situações muito desafiadoras em razão da tragédia climática e nós entendemos que é uma responsabilidade compartilhada a de auxiliar essas pessoas a se reerguerem e de fomentar a economia criativa que é tão pujante em nosso Estado”, destaca a gerente de Cultura do Sesc/RS, Luciana Stello.

Serão selecionados 24 projetos de artes cênicas – que contemplam dança, teatro e circo -, 24 de literatura – entre encontros com escritores e poetas, mediações de leitura e oficinas – e 24 de música. Não são aceitas propostas inéditas e a inscrição é exclusiva para artistas residentes em municípios que tiveram calamidade pública decretada em razão das enchentes. No caso da música, não são aceitos formatos solos, apenas propostas de 2 a 6 integrantes.

O processo de seleção das propostas levará em conta a relevância artístico-cultural do projeto e sua exequibilidade. O resultado da convocação sairá no dia 18 de setembro.

Divididas em circuitos, cada proposta contemplada irá realizar três apresentações. Ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, estão confirmadas passagens por estados como Acre, Maranhão, Paraíba, Amapá, Alagoas, Roraima, Rondônia, Pernambuco, Piauí, Bahia e Mato Grosso, entre outros.

O “Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil” é uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac para a retomada da Cultura no Rio Grande do Sul em apoio aos artistas independentes. O regulamento completo e as inscrições podem ser realizadas no site www.sesc-rs.com.br/cultura/convocatoriacircula até o dia 8 de setembro.

