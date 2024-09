Acontece Centro Cultural Rede Pampa abre as portas ao público no Acampamento Farroupilha

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

O local será palco de encontros com autoridades, convidados e atrações culturais. Foto: Divulgação/Rede Pampa O local será palco de encontros com autoridades, convidados e atrações culturais. (Foto: Divulgação/Rede Pampa) Foto: Divulgação/Rede Pampa

Mais uma vez, a Rede Pampa marca presença no Parque Harmonia, em Porto Alegre, com uma ampla e diversificada cobertura multimídia, levando ao público todas as novidades do Acampamento Farroupilha deste ano. O Centro Cultural Rede Pampa, localizado em frente ao palco Jayme Caetano Braun, é um dos principais pontos de encontro dos visitantes do evento mais tradicional da cultura gaúcha.

Durante os 16 dias de evento, entre este sábado (7) e 22 de setembro, a Rede Pampa mobilizará uma grandiosa equipe de profissionais que trará o melhor conteúdo informativo, diretamente do Centro Cultural, para as principais plataformas de comunicação da empresa – TV Pampa, Rádio Pampa, Rádio Grenal e Rádio Liberdade, Jornal O Sul, Portal O Sul e redes sociais – oferecendo informações em tempo real, debates e entrevistas exclusivas.

O Centro Cultural será palco de encontros com autoridades, convidados e atrações culturais, como o tradicional Show Pampeanos, da Rádio Liberdade, resgatando a origem e cultura do povo gaúcho. A emissora estará presente ainda com os programas “Chimarreando com a Liberdade” e “Churrasqueando com a Liberdade”. As atrações vão ser apresentadas pelo comunicador Evandro Leboutte, ao vivo do Parque Harmonia.

O vice-presidente da Rede Pampa e apresentador do programa Pampa Debates, da TV Pampa, Paulo Sérgio Pinto, vai comandar um time de políticos, empresários e personalidades discutindo sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo diretamente do Centro Cultural.

A Rádio Grenal também terá programação ao vivo, levando ao público apaixonado pelo futebol as últimas atualizações de Grêmio e Inter nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Durante o evento, o Jornal O Sul e o portal OSul.com.br vão trazer conteúdos exclusivos diariamente, com sua equipe de reportagem e redação. O Centro Cultural Rede Pampa estará aberto o ano todo ao público durante todo o ano com intensa programação, com uma equipe qualificada, pronta para oferecer o melhor conteúdo informativo ao público gaúcho.

O Acampamento Farroupilha está localizado na Avenida Loureiro da Silva, 255, em Porto Alegre. O espaço funcionará de domingo a domingo, das 9h às 0h. Os ingressos são gratuitos. A programação completa pode ser conferida no site acampamentofarroupilhapoa.com.br.

