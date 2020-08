Em visita ao Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro destacou os recordes do agronegócio brasileiro e elogiou a atuação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que foi chamada por ele de “o orgulho do agronegócio” no País.

Tereza Cristina participou nesta terça, ao lado de Bolsonaro, da inauguração da Estação Radar de Corumbá (MS), da FAB (Força Aérea Brasileira). Em seu discurso, o presidente ressaltou a importância do agronegócio para a economia do País e lembrou que o setor está sendo fundamental para o abastecimento da população durante a pandemia do novo coronavírus.

“Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. O nosso governo enfrentou a questão da pandemia tendo à frente como baluarte nossa querida ministra Tereza Cristina. O homem do campo não parou de trabalhar, não teve lockdown”, disse Bolsonaro.

Segundo o presidente, o agronegócio é a “locomotiva da nossa economia”, lembrando o desempenho do setor no comércio exterior. “O nosso agronegócio vem batendo recordes, cada vez exporta mais, os portos no Brasil também vêm batendo recordes ao longo dos últimos cinco meses, de exportações do que produzimos no campo”. Bolsonaro agradeceu o trabalho da ministra Tereza Cristina na abertura de mercados no exterior.

“Nossa querida ministra Tereza Cristina, o orgulho do agronegócio, um orgulho não apenas para o Mato Grosso do Sul, bem como para o nosso grande Brasil. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura, inclusive abrindo fronteiras para além da América do Sul”.

O Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores do agronegócio brasileiro. De acordo com o 11º Levantamento de Grãos da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a produção da safra 2019/2020 deve atingir 253,7 milhões de toneladas.

Segundo o governo, a nova estação radar da FAB para reforçar a segurança do espaço aéreo na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. O equipamento, instalado em Corumbá, vai facilitar o monitoramento de aeronaves voando em baixas altitudes na região de fronteira e ampliar a capacidade de identificação de voos não autorizados, além de vai auxiliar no combate ao tráfico de drogas e de armas. A cidade de Corumbá fica em uma das regiões do Pantanal mais atingidas pelas queimadas nas últimas semanas.

Durante a cerimônia de inauguração, Bolsonaro ativou a estação radar por meio de vídeos interativos de acionamento do sistema e deu o comando de interceptação de uma aeronave ilícita para o piloto do Super Tucano A-29, durante uma ação simulada para demonstrar a atuação do sistema.

A nova estação conta com radares primário e secundário. O primário faz parte de uma nova geração de radares de longo alcance com capacidade para detectar aeronaves cooperativas e não-cooperativas. Também identifica alvos com precisão, além de ter funções de proteção eletrônica que resguardam os radares contra interferências eletromagnéticas, sejam elas intencionais ou não. O radar secundário obtém informações como identificação, altitude e velocidade de aeronaves. As informações são do Ministério da Agricultura e do Palácio do Planalto.