Rio Grande do Sul Em visita ao Rio Grande do Sul, ministra da Saúde recebe pedidos do governo gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nísia Trindade foi recepcionada por Eduardo Leite no Palácio Piratini. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi recebida em Porto Alegre na noite desta quinta-feira (4/5) pelo governador Eduardo Leite e pela secretária estadual do setor, Arita Bergmann. Durante o encontro, no Palácio Piratini, foram discutidas políticas públicas e apresentada uma lista de reivindicações ao governo federal.

Dentre as demandas estão a evolução do limite de custeio para ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, o chamado “Teto Mac”. Leite frisou: “Pedimos a recomposição para poder habilitar novos serviços em hospitais do Estado, como os de Guaíba, Santa Maria e Caxias do Sul, inaugurado na semana passada”.

Outra item solicitado é a recomposição do teto de recursos para serviços e medicamentos de oncologia. A ministra garantiu que os pedidos apontados serão submetidos a análise pelo Ministério da Saúde, na busca por avanços no atendimento às necessidades do sistema.

Articulação

O governador gaúcho também destacou a importância da articulação entre os governos estaduais e federais, junto com as prefeituras, em prol da oferta de serviços qualificados à população:

“Nosso sistema pressupõe essa coordenação, tanto em atenção primária quanto em média e alta complexidade. Saudamos a ministra como alguém da área [cientista social, socióloga, pesquisadora e professora universitária, ela já presidiu a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro] e com disposição para reposicionar a pasta como coordenadora das políticas públicas de saúde no País, o que é fundamental”.

Nísia corroborou a ideia de restabelecer o diálogo e parceria: “Esse trabalho colaborativo e interfederativo é muito importante. Colocamos todo o nosso esforço para recuperar essa capacidade, com diálogo e trabalho junto aos secretários estaduais e municipais”.

Leite aproveitou para apresentar um breve panorama sobre as campanhas de vacinação e outras ações de enfrentamento da pandemia de covid. Detalhou, ainda, programas como o “Te Acolhe”, voltado para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e “Assistir”, que redistribui incentivos estaduais aos hospitais.

Encerramento

Na parte final do encontro, a ministra da Saúde destacou o andamento da questão das filas de cirurgias eletivas no Rio Grande do Sul:

“Recebemos recentemente do Estado o plano para o Programa Nacional de Filas de Cirurgias Eletivas e vamos assinar, em breve, uma portaria aprovando a iniciativa, para avançar nesse ponto e, com certeza, também em outros temas”.

Ela permanece na Capital até esta sexta-feira (5). Durante a manhã, participará do evento de posse do novo diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), na Zona Norte.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-visita-ao-rio-grande-do-sul-mogoverno-gaucho-governador-recebe-ministra-da-saude-e-apresenta-demandas-do-estado/

Em visita ao Rio Grande do Sul, ministra da Saúde recebe pedidos do governo gaúcho

2023-05-04