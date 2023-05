Cláudio Humberto No “conselhão” de Lula, mulheres são minoria

Por Cláudio Humberto | 5 de maio de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Adepto do discurso da lacração, o presidente Lula continua com mulheres ocupando a minoria nos grupos de trabalho. No Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, conhecido como “conselhão” de Lula, que o petista diz ser para “buscar entendimento”, 60% do grupo é composto por homens. A menor fatia, 40%, contando a travesti Keila Simpson, é mulher.

Tagarelar

A diferença já ficou evidente na escalação para os discursos. Foram sete homens e quatro mulheres. Ou 63% de presença masculina.

Tem pior

As mulheres do conselhão ao menos melhoram a marca de Lula quando comparado com o seu ministério: só 29% são ministras.

Voz grave

A um homem, Alexandre Padilha, que coleciona fracassos no Congresso, Lula confiou a “articulação” das vagas deliberações do conselhão.

Só tirar foto

Uma mulher que se destacou foi Janja, mas não positivamente. Sem integrar o conselhão, ninguém entendeu o que ela fazia por lá.

Vaidoso, Vieira se adapta como chanceler de enfeite

Os colegas acham o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) um diplomata do tipo “punhos de renda”, mas preparado. Lamentam que tenha sucumbido à própria vaidade, humilhando-se só para desfrutar dos salamaleques do cargo. Virou um Chanceler de Enfeite, para tarefas secundárias. O chanceler de fato é Celso Amorim, enviado por Lula para bajular ditadores amigos, como o venezuelano Nicolas Maduro, ou cavar audiências para “negociar a paz” na Ucrânia, virando piada na Europa.

Virou piada

Em busca de prestígio internacional, após ser dado como ladrão pela Lava Jato, Lula confiou a “missão de paz” a Amorim, o “megalonanico”.

Passando vergonha

Aos 86, com histórico de atuação na ditadura, Amorim virou incendiário fora de época, inspirando a fala desastrada que levou Lula ao ridículo.

… Acabou na Bolívia

À falta de tarefas relevantes, restou ao chanceler de enfeite Mauro Vieira arrumar o que fazer… na Bolívia, com direito aos salamaleques de praxe.

Voz do povo

Até às 18h da quarta-feira (3), o portal e-Cidadania, onde cidadãos podem avaliar projetos de lei, registrava quase 425 mil votos contrários ao Projeto da Censura, contra (incríveis) 353 mil votos a favor.

Pé no freio

O presidente da Câmara, Arthur Lira, não vai pautar a “Lei da Censura”, como antecipou a esta coluna. Resta saber se manterá a decisão ou irá meter o texto na gaveta até entregar o cargo, daqui 21 meses.

Invasão oficial

Ex-senador e ex-prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio Neto (PSDB) classificou a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro como invasão: “não tem justificativa sob nenhuma hipótese”.

Causa e efeito

Na votação para derrubar os decretos de Lula sobre o saneamento básico, o deputado Bibo Nunes (PL-RS), hostilizado por esquerdistas, repetiu Carlos Lacerda: “Se eu sou o purgante, vocês são o efeito”.

Turnê petista

O presidente Lula (PT) anunciou que vai participar da cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão, de 19 a 21 de maio. Será a sexta viagem internacional do petista desde que tomou posse, em janeiro.

CPI das ONGs

Os blocos parlamentares começaram a indicar os senadores que vão compor a CPI que apura picaretagens de ONGs na Amazônia. Pelo PL/ Novo serão Zequinha Marinho (PL-PA) e Jaime Bagattoli (PL-RO).

Mais um

Parlamentares apresentaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Lula. O motivo: sigilo das imagens de 8 de janeiro que mostram o então ministro do GSI de Lula flanando pelo Planalto.

Desgoverno

O ex-ministro Henrique Meirelles, que declarou apoio a Lula, já alfineta o governo. Diz que o presidente começou a anunciar uma política “na linha do que foi o governo da ex-presidente Dilma”. E não era um elogio.

Pensando bem…

…após o caso da carteirinha de vacinação, oposicionistas com multas de trânsito em atraso estão com as barbas de molho.

PODER SEM PUDOR

O ritmo da crise

O senador gaúcho Pinheiro Machado saía do Senado, em uma tarde de forte crise política. Nas ruas, o povo estava inquieto. “Como é que eu devo dirigir, senador?”, indagou o preocupado motorista. “Nem tão ligeiro que pareça covardia”, respondeu o líder conservador, “nem tão devagar que dê ideia de provocação…

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

