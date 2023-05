Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Farsa fiscal

A deputada Sofia Cavedon (PT) discorreu na tribuna, nesta quarta-feira, sobre o que chamou de “farsa do equilíbrio das contas no Rio Grande do Sul”. A parlamentar destacou que o governo estadual está gastando 17,45% do Orçamento em educação, ao contrário dos 27,89% que declara. Ela afirma ainda que ao invés de destinar 12% dos recursos para a Saúde, como apresenta, o Executivo encaminha apenas 8,6%. Sofia mencionou ainda que os salários vêm sendo achatados pelo governo e que a gestão receberá ainda R$49 milhões em complementação da União, através do Fundeb. A partir destes argumentos, a deputada questionou o que o governo está fazendo com o dinheiro da educação “se as escolas estão nas condições que estão”.

Infraestrutura para o agro

O deputado Eduardo Loureiro (PDT) participou nesta quarta-feira de um almoço na Federação da Agricultura do RS. Ele realizou um pronunciamento no encontro, discursando em defesa de políticas de incentivo ao setor, salientando que o agro representa hoje a maior fatia do PIB gaúcho. O parlamentar apontou ainda que se faz necessário superar gargalos para avançar no segmento, com destaque para infraestrutura, e defendeu a realização de investimentos em ferrovias, rodovias e portos, além de incentivos à irrigação e armazenamento de água.

Críticas ao MST

Capitão Martim (Republicanos) também esteve presente no almoço da Farsul, onde reafirmou seu posicionamento em defesa do Estado contra os atos praticados pelo Movimento Sem Terra. Ele destacou que a iniciativa se considera acima da lei, e realizou críticas ao governo federal, salientando que o presidente Lula tem feito vista grossa para as ações do MST. O parlamentar mencionou a iniciativa do deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) para criação de uma CPI que irá investigar o aumento das invasões em propriedades em 2023, assim como a organização das ações.

Martim destaca que a Comissão irá abrir a caixa-preta do movimento que descreve como propagador do terrorismo e destruição. “Finalmente será aberta a caixa-preta desse movimento de terrorismo e destruição. Mas devemos nos manter em prontidão e asseguro aqui o meu apoio aos produtores rurais” completou Martim.

Alerta para a dengue

Valdeci Oliveira (PT) realizou nesta quarta-feira uma série de articulações no parlamento gaúcho para antecipar a audiência pública de debate da proliferação e o enfrentamento à dengue no estado. O parlamentar justificou a antecipação em função do aumento e agravamento da transmissão da doença, que vem resultando no aumento das internações e óbitos no estado. A partir da movimentação, o encontro para discussão do tema foi antecipado para o dia 24 de maio. “São números significativos, inclusive em regiões que não tinham incidência alta de dengue nos surtos que presenciamos nos últimos três anos. Trata-se de uma situação preocupante e que tende a agravar”

Apoio ao SAMU

Issur Koch (PP) anunciou nesta quarta-feira que pretende lançar na Assembleia uma frente parlamentar de apoio e incentivo aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O deputado apontou que apesar da precariedade das ambulâncias do Estado, o serviço permanece sendo prestado com qualidade a partir dos esforços dos profissionais da saúde. Através da Frente ele pretende propor melhores condições de trabalho à categoria, atendendo às diferentes queixas de profissionais do setor que recebe em seu gabinete.

Visita ao Centro-Sul

Marcus Vinícius (PP) viajou a Camaquã para discutir questões relacionadas à interlocução com a Fundação de Ensino Superior da Região Centro Sul e o Serviço Social do Comércio. Junto à Fundasul, o deputado discutiu alternativas viáveis para superar os obstáculos econômicos e financeiros que afetam a instituição de ensino, acordando uma visita da entidade ao Instituto Caldeira, em Porto Alegre, para buscar subsídios que possam colaborar na sua reconstrução da fundação. Posteriormente, na reunião com a diretoria do SESC, Marcus esteve conhecendo projetos para o município e região, oferecendo à entidade o suporte necessário na captação de recursos para a manutenção do pioneirismo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-50/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-05-04