Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Troca de comando

O deputado Vilmar Zanchin (MDB) transmitiu nesta quinta-feira a presidência da Assembleia para a deputada Delegada Nadine (PSDB). A parlamentar assume o cargo temporariamente entre os dias 5 e 13 de maio, enquanto Zanchin participa da missão internacional do governo gaúcho em Nova York, nos Estados Unidos. A viagem contará com uma série de agendas com executivos e direções de bancos e bigtechs, como Google, Oracle e Microsoft, além de encontros com empresários e investidores. O objetivo central da missão é apresentar o potencial do RS como destino de aplicação de investimentos e recursos.

Cobrança de medidas

O deputado Elton Weber (PSB) sugeriu nesta quinta-feira que a Comissão de Agricultura do parlamento gaúcho cobre formalmente do governo federal a adoção de medidas de socorro aos agricultores atingidos pela estiagem no RS. Ele destacou que duas semanas atrás, na instalação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar no Congresso, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prometeu convocar os bancos para que eles cumprissem o Manual de Crédito Rural e suspendessem a cobrança das parcelas a vencer dos produtores gaúchos afetados pela falta de chuvas, mas que até então nada foi realizado.

Saúde no Litoral Norte

O conselheiro fiscal do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Torres, Gibraltar Vidal, tomou a palavra na Tribuna Popular da Assembleia nesta quinta-feira para solicitar atenção do governo estadual à Saúde no Litoral Norte gaúcho. Ele pediu socorro pelos 23 municípios que compõem a região, solicitando que o Executivo do RS invista no setor de saúde da região os 12% do Orçamento previstos na Constituição. Ele destacou que atualmente os investimentos não chegam a 7%.

Defesa do tabaco

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia determinou nesta quinta-feira a criação de uma Subcomissão para atuar em defesa do setor do tabaco e de acompanhamento dos trabalhos da COP 10, Convenção-Quadro da OMS que trata do controle do produto. Os parlamentares que integrarão a Frente buscarão promover junto ao Itamaraty a participação parlamentar brasileira no evento, que será realizado em novembro, no Panamá, uma vez que Brasil é signatário da convenção.

Reestruturação do IPE Saúde

Os deputados petistas Pepe Vargas, Miguel Rossetto, Stela Farias e Laura Sito reuniram-se nesta quinta-feira com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o diretor-presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, para apresentação dos receios da bancada do partido em relação à reestruturação do plano. Os parlamentares destacam que o planejamento do governo estadual para o processo de reconstrução não é sustentável e deve agravar a crise vivida pela entidade. Eles apontaram questões como o congelamento salarial e o desequilíbrio entre a participação do Estado e dos contribuintes, além de críticas às projeções de receitas e despesas a partir da proposta do Executivo. Artur Lemos acolheu as sugestões e afirmou que levará os apontamentos em conta nas ações relacionadas ao restabelecimento da entidade.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-51/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-05-05