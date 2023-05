Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O governo federal autorizou liberação de R$ 3 bilhões do Orçamento Federal em emendas na área da saúde. (Foto: Gov. Bahia)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Liberação de emendas

O governo federal autorizou nesta quinta-feira liberação de R$3 bilhões do Orçamento Federal em emendas na área da saúde para destinação dos parlamentares do Congresso. A ação ocorre após queixas do líder da Câmara Arthur Lira (PP-AL) ao presidente Lula e a perda de força da base governista em decisões no Congresso Nacional.

Privatização da Eletrobras

A Advocacia-Geral da União está elaborando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao STF para questionar a privatização da Eletrobrás. A ação visa ampliar o poder de decisão do governo federal na companhia, atendendo à solicitação de Lula no início do mandato.

Carro popular

O presidente Lula anunciou nesta quinta-feira que o governo está estudando medidas para reduzir os preços de automóveis no país. Ele destacou que atualmente carros populares estão sendo vendidos a R$ 90 mil reais, valor que afirma que não pode ser considerado “popular”.

Receio com a SELIC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está preocupado com a decisão do Copom em manter a taxa SELIC em 13,75%. Ele afirma que apesar de não realizar pessoalmente qualquer pressão política ao Banco Central sobre a questão, defende que se faz necessário a redução do índice para avanços na economia do país.

Coroação britânica

O presidente Lula embarcou nesta quinta-feira para a Inglaterra, onde participará da coroação do rei Charles III neste sábado. Na noite anterior ao evento, o chefe de Estado brasileiro estará presente em uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham.

Comando do GSI

O general Marcos Amaro assumiu nesta quinta-feira a posição de ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. A posse ao cargo foi dada pelo presidente Lula durante uma cerimônia reservada no Palácio do Planalto.

Separação de atividades

O ministro da Defesa, José Múcio, tornou a defender nesta quinta-feira o afastamento de militares das Forças Armadas ao entrarem para a vida política. Em audiência no Senado, ele apontou que a prática prejudica a disciplina e a hierarquia de quem se candidata, fatores considerados fundamentais na vida militar.

Indicação para a Abin

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou por unanimidade a indicação de Luiz Fernando Corrêa para o comando da Abin. A nomeação segue agora para análise do plenário da Casa.

Regulamentação das IA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apresentou na Casa um projeto de lei que determina a regulamentação do uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil. A iniciativa busca estabelecer um mapeamento e análise dos impactos socioeconômicos da tecnologia no país.

CPI das ONGs

O senador gaúcho Hamilton Mourão foi indicado pelo Republicanos como representante na CPI das ONGs no Congresso Nacional. A comissão irá a apurar as atividades de falsas organizações do gênero, assim como a influência do governo federal sobre elas e a suposta compra ilegal de terras pelas entidades.

Comitiva do Reino Unido

O governador Eduardo Leite recebeu nesta quinta-feira no Palácio Piratini uma comitiva do Reino Unido. Iniciativas relacionadas à parceria entre as partes nos setores de tecnologia, agricultura e pecuária estiveram em pauta no encontro.

Financiamento alemão

O banco de fomento alemão KfW concluiu sua missão em Porto Alegre nesta quinta-feira, realizando uma reunião com o prefeito Sebastião Melo. O encontro integrou a nova rodada de negociações realizada durante a semana para o encaminhamento da captação de recursos para um financiamento de 100 milhões de Euros destinado à Capital.

Financiamento alemão II

A entidade alemã integrou uma série de discussões para a elaboração de uma carta consulta que será apresentada ao Tesouro Nacional, visando a contratação da operação de crédito por Porto Alegre com aval da União. Os recursos serão utilizados em projetos de drenagem urbana na capital gaúcha.

Noite dos Museus

A Secretaria Estadual de Cultura anunciou nesta quinta-feira que não irá participar da edição de 2023 da Noite dos Museus em Porto Alegre. A pasta argumenta que houve inviabilidade de acordo com a produtora do evento para assegurar a preservação de suas instituições vinculadas, assim como de seu acervo e da segurança do público.

Situação dos municipários

O chefe do gabinete do prefeito da Capital, André Coronel, recebeu nesta quinta-feira os representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Um documento foi entregue à gestão municipal contendo as principais demandas que a categoria elencou em assembleia nesta semana, com destaque à política salarial.

Projetos sancionados

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta quinta-feira um projeto de lei que determina a instituição de uma campanha de orientação aos idosos da Capital contra crimes virtuais. Além disso, ele aprovou também uma proposta que regula a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru na Capital.

Projetos sancionados II

Um terceiro projeto sancionado por Melo diz respeito à fixação no solo da base das goleiras para práticas esportivas em espaços públicos e privados. A medida visa reduzir o número de acidentes envolvendo a estrutura.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-75/

Panorama Político

2023-05-05