Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Luiz Fernando Correa já foi diretor-geral da Polícia Federal. (Foto: Leonor Calasans/IEA-USP/Divulgação)

O plenário do Senado aprovou nessa quarta-feira (17) o nome de Luiz Fernando Corrêa para a direção-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), principal órgão de inteligência brasileiro. Corrêa foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 3 de março, mas sua avaliação no Senado foi adiada em razão de questionamentos sobre seus indicados. Foram 43 votos favoráveis, 5 contrários e 2 abstenções. A votação de indicados é secreta.

Antes da indicação chegar ao plenário, a sabatina de Corrêa foi adiada por duas vezes pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores.

Renan havia deixado a sabatina em um “limbo” após Corrêa indicar o delegado da Polícia Federal, Alessandro Moretti, para diretor adjunto da Abin. O nome de Moretti não agradou a base do governo porque o delegado tinha atuado ao lado do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Moretti foi ainda diretor de Inteligência da Polícia Federal na gestão Bolsonaro, entre março de 2022 e janeiro de 2023. A sabatina aconteceu após um pedido de Lula.

Durante a sabatina no Senado, Corrêa defendeu o controle de órgãos externos e social sobre as atividades da agência.

“Quem trabalha dentro falei e com vocação de servidor público não tem medo de controle. Queremos controle pelos órgãos e o controle social sobre a nossa atividade. Em contrapartida vamos lutar junto com o Parlamento para melhorar a capacidade de entrega”, afirmou Corrêa.

Em março, foi revelada na imprensa que a Agência utilizou nos três primeiros anos do governo Bolsonaro um sistema capaz de monitorar a localização de até 10 mil celulares por ano. A revelação levou à instauração de investigações na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da União.

Biografia

Luiz Fernando Corrêa nasceu em 1958, no município de Santa Maria (RS). Ele se formou em Direito em 1986 pela Universidade do Rio Grande.

Corrêa iniciou sua carreira policial em 1980 e é delegado aposentado. Entre outras funções, atuou como diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2011.

Além disso, de 2003 a 2007, ocupou o cargo de secretário nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça.

