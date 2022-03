Economia Em Washington DC, Leite busca financiamento do BID para quitar dívidas com precatórios

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

"Aproveitamos para tratar sobre outras possibilidades de parcerias", disse Leite ao sair da reunião no BID.

Na última agenda em Washington DC, o governador Eduardo Leite e secretários da comitiva estadual tiveram uma reunião, nesta quinta-feira (10), com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Há alguns meses, o governo do Rio Grande do Sul negocia financiamento de US$ 500 milhões com o BID para desafogar a dívida do Estado com precatórios, estimada em cerca de R$ 16 bilhões.

Pelo prazo legal, o governo tem até 2029 para quitar a dívida com precatórios.

A expectativa é de que o acordo seja assinado no final deste ano. Devido às restrições impostas pela legislação eleitoral, não é possível fazer contratações de financiamento antes das eleições. Conforme o governador, as negociações estão avançadas.

“Aproveitamos para tratar sobre outras possibilidades de parcerias. O BID foi responsável pelo financiamento, por meio do Profisco, de medidas que resultaram na modernização da Receita Estadual, por exemplo, em aplicativos como o Menor Preço e a Nota Fiscal Gaúcha”, destacou o governador.

O projeto do Estado para a implementação de geração de hidrogênio verde também foi apresentado aos representantes do banco, dentro da agenda de sustentabilidade.

“Em cada um desses bancos, apresentamos nossos projetos de oportunidades de investimento no RS, devido às relações que cada banco tem com fundos e investidores. E, claro, apresentei também a carteira dos projetos já realizados no Rio Grande do Sul, como as privatizações, as reformas que equilibraram as contas do Estado, e isso causou uma excelente impressão”, relatou.

Com o financiamento do BID, o Estado trará um volume de recursos para realizar o pagamento de um grande estoque de precatórios por negociação direta.

“Na medida em que se elimina parte do estoque, a fila vai sendo também agilizada. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Com esses cerca de R$ 2,5 bilhões, dá para pagar um estoque de quase R$ 5 bilhões por conta do deságio no pagamento por acordo direto, e conseguiríamos abater grande parte deste estoque de precatórios”, explicou.

Na manhã desta sexta-feira (11), a comitiva estadual viajou para Austin, no Texas. No sábado (12), Leite será painelista no South by Southwest, um dos principais eventos de inovação e tecnologia do mundo.

